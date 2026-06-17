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Vụ án mạng làm 3 người trong 1 gia đình tử vong ở Tây Ninh: Sẽ mở phiên tòa xét xử lưu động

Nguyễn Tiến
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TAND tỉnh Tây Ninh sẽ xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Cao Bằng trong vụ án khiến 3 người tử vong, gây rúng động dư luận địa phương.

Ngày 17-6, TAND tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành thông báo đưa vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Cao Bằng (SN 1981; ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) ra xét xử lưu động ngoài trụ sở tòa án.

Vụ án mạng Tây Ninh: Xét xử lưu động Nguyễn Cao Bằng trong thảm án 3 người tử vong - Ảnh 1.

Nguyễn Cao Bằng bị truy tố về tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo thông báo, phiên tòa dự kiến diễn ra lúc 8 giờ ngày 26-6 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp Công xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh (ấp Nguyễn Rót, xã Hậu Thạnh).

Nguyễn Cao Bằng bị VKSND tỉnh Tây Ninh truy tố về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận địa phương khi xảy ra vụ thảm án làm 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 19-5, tại một quán ăn ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, người dân nghe tiếng la hét thất thanh nên chạy đến kiểm tra.

Tại hiện trường, bà H.T.Đ. (70 tuổi) và con gái là chị M.T.T.T. (41 tuổi, cùng ngụ xã Hậu Thạnh) đã tử vong. Riêng anh N.G.B. (22 tuổi, con chị T.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Bằng bỏ lại con dao tại hiện trường rồi bỏ trốn. Công an đã huy động lực lượng truy bắt và phát hiện, tạm giữ nghi phạm sau hơn 5 giờ gây án.

TAND tỉnh Tây Ninh cho biết việc tổ chức phiên tòa lưu động nhằm tạo điều kiện cho người dân địa phương theo dõi trực tiếp quá trình xét xử, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm trong cộng đồng.

Dự kiến tại phiên tòa, HĐXX sẽ xem xét toàn diện các tình tiết của vụ án, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo cũng như hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra để đưa ra phán quyết theo đúng quy định của pháp luật.

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vụ án mạng Tây Ninh

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