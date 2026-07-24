Công an vào cuộc vụ cô giáo mầm non mang sữa của học sinh về bán: Chủ nhóm lớp nói gì?

Ban quản lý cơ sở mầm non đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh và toàn thể phụ huynh trong lớp, cam kết bồi thường toàn bộ tài sản bị thất thoát.

Liên quan vụ việc cô giáo mầm non đem sữa của học sinh về rao bán trên mạng gây bức xúc dư luận xảy ra tại TP Đồng Nai, bà Trần Thị H., chủ nhóm lớp mầm non nơi xảy ra sự việc đã có báo cáo giải trình gửi cơ quan chức năng, theo thông tin trên báo VietNamNet.

Theo đó, chiều 21/7, sau khi xuất hiện phản ánh của phụ huynh trên mạng xã hội, cơ sở mầm non đã tổ chức làm việc với phụ huynh, giáo viên liên quan và những người có mặt để xác minh thông tin. Cơ sở xác định có 1 học sinh được phụ huynh gửi 2 hộp sữa để sử dụng trong ngày. Tuy nhiên, trẻ chỉ sử dụng 1 hộp vào buổi sáng, hộp còn lại, giáo viên không cho trẻ uống mà mang về nhà.

Tại buổi làm việc, người đại diện chứng kiến đã lập biên bản ghi nhận việc giáo viên tự ý mang hộp sữa của trẻ về nhà và giáo viên đã ký biên bản thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Sau khi xác minh, ngay trong ngày, nhà trường đã buộc thôi việc đối với cô giáo.

Đại diện lớp mầm non cho biết thêm, ban quản lý cơ sở đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh và toàn thể phụ huynh trong lớp. Ban quản lý cơ sở cũng cam kết bồi thường toàn bộ tài sản bị thất thoát và không để xảy ra vụ việc tương tự.

Hình ảnh những hộp sữa được rao bán trên mạng xã hội. Trên vỏ hộp còn ghi nguyên tên các bé.

Để đảm bảo chế độ chăm sóc, dinh dưỡng và sinh hoạt của trẻ không bị ảnh hưởng, cơ sở đã phân công giáo viên khác phụ trách lớp. Cơ sở cũng tổ chức họp toàn bộ cán bộ, giáo viên và nhân viên để quán triệt lại đạo đức nghề nghiệp, siết chặt quy trình quản lý tài sản, thực phẩm và sữa của học sinh.

Bà H. đồng thời nhận trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhân sự và đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn các bước xử lý tiếp theo.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao bài đăng của một phụ huynh về nghi vấn giáo viên mầm non đã lấy sữa của con để mang về bán. Theo chia sẻ, phụ huynh cho biết con đang học tại một lớp mầm non trên địa bàn. Mỗi lần gửi sữa đến lớp cho con, phụ huynh đều cẩn thận ghi tên con lên vỏ hộp để tránh nhầm lẫn.

Những ngày đầu con đi học, phụ huynh xem camera nhưng không thấy giáo viên cho con uống sữa. Do bé khóc nhiều nên giáo viên đề nghị gia đình tạm thời chỉ cho bé học nửa ngày.

Phụ huynh kể thêm, mỗi sáng chị đưa con đến trường lúc 7 giờ 30 phút và đến 10 giờ thì đón về. Gia đình thường chuẩn bị cho con 2 hộp sữa cùng 3 chiếc bỉm. Tuy nhiên khi đón con, số đồ dùng trên đều không còn. Khi nhắn tin hỏi, phụ huynh được cô giáo cho biết đã sử dụng cho bé.

Sau đó, phụ huynh này bất ngờ phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng hình ảnh nhiều loại sữa hộp dành cho trẻ nhỏ để bán, nhiều hộp bên trên còn ghi nguyên tên các bé. Phụ huynh cho rằng trong số đó có những hộp sữa mang ký hiệu riêng của con mình nên đã liên hệ quản lý cơ sở để phản ánh.

Công an phường Nhơn Trạch đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.