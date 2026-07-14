Công an thông báo về trào lưu có thể khiến người tham gia bị phạt tới 30 triệu đồng

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook xuất hiện rầm rộ trào lưu đăng tải các "hồ sơ ứng cử trưởng thôn".

Nhiều người dùng tự tạo hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân theo phong cách hài hước, kèm những "thành tích" được hư cấu nhằm mục đích giải trí, thu hút lượt xem, lượt thích và chia sẻ.

Không ít bài đăng nhanh chóng đạt lượng tương tác lớn, trở thành xu hướng được nhiều tài khoản hưởng ứng. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, phía sau trào lưu tưởng chừng vô hại này là những nguy cơ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân cũng như tiềm ẩn vi phạm pháp luật.

Người dùng mạng xã hội tạo “trend ứng cử trưởng thôn” để câu view. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau)

Theo Công an xã Nguyễn Việt Khái, trưởng thôn, trưởng ấp là người đại diện cộng đồng dân cư, giữ vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân; trực tiếp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân tham gia các phong trào thi đua, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Vì vậy, việc tạo dựng các "hồ sơ ứng cử" giả mạo hoặc sử dụng hình ảnh, thông tin liên quan đến chức danh này để câu tương tác không chỉ làm giảm tính nghiêm túc của vị trí ở cơ sở mà còn có thể ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của những cá nhân liên quan.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp còn tự ý lấy hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác để ghép vào các "hồ sơ ứng cử" mà chưa được sự đồng ý. Hành vi này có thể xâm phạm quyền về hình ảnh, quyền riêng tư của cá nhân, đồng thời tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng cho mục đích lừa đảo, giả mạo hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an xã Nguyễn Việt Khái cho biết, từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã chính thức có hiệu lực, quy định xử lý nghiêm các hành vi cung cấp, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, thông tin vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.

Theo quy định này, cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đăng tải hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự, mức xử phạt có thể lên tới 50 triệu đồng. Tùy tính chất và mức độ vi phạm, người thực hiện còn có thể bị xem xét xử lý theo các quy định pháp luật khác.

Trước thực trạng trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các trào lưu trên mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ; không sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý và không lợi dụng hình ảnh, chức danh của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân để tạo nội dung câu tương tác, gây hiểu nhầm hoặc ảnh hưởng đến uy tín của người khác.

Khi phát hiện các bài viết có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để được xem xét, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan công an, việc sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của mỗi cá nhân mà còn góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hạn chế những nội dung độc hại và thông tin sai lệch lan truyền trên không gian mạng.