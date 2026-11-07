Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến giao dịch chuyển tiền của người dân

Công an xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh mất số tiền tiết kiệm 800 triệu đồng.

.Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 5/11, Công an xã Đan Hải nhận được thông tin từ Ngân hàng Agribank chi nhánh xã Đan Hải về trường hợp ông Đ.M.H (SN 1958) và vợ là bà T.T.L (SN 1963), cùng trú tại thôn Lĩnh Giang, xã Đan Hải, đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền tiết kiệm để chuyển sang tài khoản khác. Nhận thấy hai người có biểu hiện hoảng loạn, lo sợ bất thường, nghi vấn có thể đang bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, nhân viên ngân hàng đã chủ động thông báo cho lực lượng Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo và cán bộ Công an xã Đan Hải đã trực tiếp đến nhà ông H, bà L để xác minh, làm rõ sự việc.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định, trước đó ông H liên tục nhận được các cuộc gọi từ những số điện thoại lạ, trong đó các đối tượng tự xưng là Công an Trung ương, thông báo ông có liên quan đến một đường dây rửa tiền và ma túy xuyên quốc gia.

Để tạo lòng tin và gây sức ép, các đối tượng liên tục đe dọa, yêu cầu ông H phải chấp hành các hướng dẫn, nếu không sẽ bị bắt giữ. Chúng còn dựng lên thông báo giả về việc bắt giữ ông H nhằm khiến nạn nhân hoảng sợ, mất khả năng kiểm soát, đồng thời yêu cầu ông tuyệt đối giữ bí mật, không được trao đổi với bất kỳ ai.

Công an xã Đan Hải làm việc, tuyên truyền, giải thích cho ông Đ.M.H và bà T.T.L về phương thức, thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan Công an trên không gian mạng (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Biết ông H chưa sử dụng tài khoản ngân hàng, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn ông mua điện thoại di động mới, đăng ký tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền theo chỉ dẫn. Do lo sợ trước những lời đe dọa, mặc dù đã được tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo, ông H và bà L vẫn mua điện thoại mới, mở tài khoản ngân hàng và đến ngân hàng làm thủ tục rút 800 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển cho các đối tượng.

Trước tình huống trên, Công an xã Đan Hải đã trực tiếp giải thích, phân tích thủ đoạn giả danh lực lượng Công an để đe dọa, thao túng tâm lý, buộc nạn nhân chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn, ông H và bà L đã nhận thức rõ bản chất vụ việc, kịp thời dừng giao dịch, không chuyển số tiền 800 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo.

Vụ việc một lần nữa cho thấy sự tinh vi, nguy hiểm của thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để tạo dựng các vụ án hình sự không có thật, qua đó gây sức ép tâm lý, buộc người dân tự nguyện chuyển tiền. Đáng chú ý, các đối tượng thường yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, cắt đứt liên lạc với người thân và những người xung quanh để dễ dàng kiểm soát, thao túng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin theo các cuộc gọi tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, chuyển tiền để phục vụ điều tra. Cơ quan Công an không làm việc qua điện thoại theo hình thức yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để chứng minh sự trong sạch hoặc phục vụ điều tra.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu đe dọa, yêu cầu chuyển tiền hoặc giữ bí mật, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được xác minh, hướng dẫn. Đồng thời, gia đình cần quan tâm, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường của người thân, nhất là người cao tuổi, để phối hợp ngăn chặn các hành vi lừa đảo, bảo vệ tài sản.