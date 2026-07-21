HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an kiểm tra phòng trọ lúc 21 giờ, bắt Trần Thị Kim Lợi SN 1989

Duy Anh
|

Trần Thị Kim Lợi và một đối tượng khác bị bắt vì có liên quan đến ma tuý.

Ngày 21/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, khoảng 21 giờ ngày 19/7, Công an phường Hòa Khánh kiểm tra một phòng trọ trên đường Phạm Như Xương và phát hiện nhiều gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh ban đầu, Đoàn Ngọc Anh (SN 1993) khai nhận số ma túy trên do Trần Thị Kim Lợi (SN 1989) đưa để sử dụng và cất giữ. Khi có người liên hệ mua, Anh sẽ giao theo chỉ đạo của Lợi.

Công an kiểm tra phòng trọ lúc 21 giờ, bắt Trần Thị Kim Lợi SN 1989 - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Thị Kim Lợi (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an kiểm tra phòng trọ lúc 21 giờ, bắt Trần Thị Kim Lợi SN 1989 - Ảnh 2.

Đối tượng Đoàn Ngọc Anh (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mở rộng điều tra, Trần Thị Kim Lợi thừa nhận toàn bộ số ma túy bị thu giữ là của mình. Đối tượng khai đã mua ma túy từ một người chưa rõ lai lịch, sau đó chia nhỏ thành nhiều gói để vừa sử dụng, vừa bán lại cho người có nhu cầu. Để tránh bị phát hiện, Lợi giao một phần số ma túy cho Đoàn Ngọc Anh cất giữ.

Công an phường Hòa Khánh đã thu giữ toàn bộ số ma túy cùng các tang vật liên quan, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an kiểm tra phòng trọ lúc 21 giờ, bắt Trần Thị Kim Lợi SN 1989 - Ảnh 3.

Các mức xử phạt liên quan đến ma tuý theo quy định hiện hành.

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Hòa SN 1984


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

Tin nóng trong ngày

Phụ nữ

báo dân trí

VnExpress

bắt tạm giam

sử dụng trái phép chất ma túy

TP Đà Nẵng

Hay độc lạ

lệnh bắt tạm giam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại