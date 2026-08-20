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Công an kiểm tra một quán cà phê, tạm giữ hơn 140 triệu đồng của 15 đối tượng

Duy Anh
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Công an phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp vừa bắt quả tang 15 đối tượng đang đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền.

Ngày 19/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, vào lúc 15 giờ, ngày 17/8/2026, Công an phường Gò Công tiến hành kiểm tra quán cà phê của ông Lê Văn Sở, sinh năm 1958, tại khu phố Giồng Cát, phường Gò Công tỉnh Đồng Tháp và phát hiện, bắt quả tang 15 đối tượng đang đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền.

Công an ập vào quán cà phê, bắt 15 người, tạm giữ hơn 140 triệu đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản tạm giữ 14 xe mô tô các loại, 10 điện thoại di động, trên 140 triệu đồng và một số tang vật có liên quan.

Qua làm việc bước đầu, tụ điểm đá gà qua mạng do đối tượng Trần Công Danh, sinh năm 1980, ngụ khu phố Giồng Cát, phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp đứng ra tổ chức.

Các đối tượng lên mạng Internet truy cập vào trang web đánh bạc để cá cược với nhau. Trần Công Danh thừa nhận hành vi tổ chức đá gà ăn, thua bằng tiền.

Công an ập vào quán cà phê, bắt 15 người, tạm giữ hơn 140 triệu đồng - Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Công an phường Gò Công tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Ra quyết định khởi tố 2 môi giới Trương Văn Công và Hứa Hoàng Khởi
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