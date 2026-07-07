Do bức xúc, tâm lý tiêu cực, thiếu kiềm chế, một số người đã lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, để lại những hậu quả đáng tiếc.

Công an TP Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây, xuất hiện tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe do mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm, vợ chồng, ghen tuông, ly hôn. Do bức xúc, tâm lý tiêu cực, thiếu kiềm chế, một số người đã lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, để lại những hậu quả đặc biệt đau lòng.

Điển hình là ngày 20/5/2026, tại xã Kim Thành (Hải Phòng), do mâu thuẫn vợ chồng, ông P.Đ.T đã hất xăng đốt vợ mình khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, ngày 23/6/2026, tại phường An Biên (Hải Phòng), do mâu thuẫn tình cảm, L.Q.H đã dùng dao tấn công bạn gái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Công an Hải Phòng)



Những vụ án trên là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ phát sinh tội phạm từ các mâu thuẫn tưởng chừng là “chuyện riêng”, “chuyện tình cảm cá nhân”. Các hành vi ghen tuông cực đoan, đe dọa, theo dõi, quấy rối, hành hung, đập phá tài sản hoặc chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn có nguy cơ xảy ra bạo lực nghiêm trọng, cần được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Theo Công an TP Hải Phòng, khi phát sinh mâu thuẫn, mỗi người cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, hung khí để giải quyết; tránh tranh cãi, đối đầu khi đang tức giận, kích động hoặc đã sử dụng rượu, bia, chất kích thích.

Đối với các vụ việc có hành vi đe dọa, theo dõi, quấy rối, hành hung hoặc chuẩn bị hung khí, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời kiểm tra, xử lý, phòng ngừa.

Phòng ngừa tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Công an mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Công an cấp xã cần phát huy vai trò nòng cốt, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là những mâu thuẫn kéo dài, có biểu hiện tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tội phạm, trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức giải quyết, hòa giải ngay từ sớm, từ cơ sở, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, quản lý phù hợp, không để mâu thuẫn kéo dài, diễn biến phức tạp, trở thành nguyên nhân phát sinh các vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe.

Mỗi người dân hãy nâng cao trách nhiệm, tích cực phát hiện, tố giác và cung cấp thông tin về các mâu thuẫn có nguy cơ phát sinh bạo lực.