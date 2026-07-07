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Khởi tố thêm 12 bị can đường dây 'mua bán kỳ nghỉ' chiếm đoạt 900 tỷ

Lương Ý
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Công an TP.HCM khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam, điều tra hành vi lừa đảo qua "hợp đồng kỳ nghỉ".

Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố 12 bị can đường dây ‘hợp đồng kỳ nghỉ’ chiếm đoạt 900 tỷ. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố 12 bị can đường dây ‘hợp đồng kỳ nghỉ’ chiếm đoạt 900 tỷ. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Ngày 7/7, Công an TP.HCM thông tin tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố 12 bị can trong đường dây lừa đảo kỳ nghỉ chiếm đoạt 900 tỷ đồng - Ảnh 1.

Công an TP.HCM khởi tố thêm 12 bị can trong vụ án xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam, điều tra hành vi lừa đảo qua “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam tại số 5 Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), số 40A-40B Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất) và số 343 Phạm Ngũ Lão (phường Bến Thành, TP.HCM).

Khởi tố 12 bị can trong đường dây lừa đảo kỳ nghỉ chiếm đoạt 900 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nhóm lừa đảo tổ chức hội thảo để dẫn dụ “con mồi” sập bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, với số lượng bị hại rất nhiều. Các đối tượng được cho là xây dựng quy trình hoạt động bài bản, từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc tiếp tục sử dụng các thông tin gian dối nhằm thuyết phục khách hàng đầu tư thêm tiền để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng bị cáo buộc chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với những tài sản có liên quan đến vụ án với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.

Khởi tố 12 bị can trong đường dây lừa đảo kỳ nghỉ chiếm đoạt 900 tỷ đồng - Ảnh 3.

Nguyễn Danh Thành được xác định giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Nguyễn Danh Thành được xác định giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương và chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TP.HCM; Đinh Sơn Hải, Giám đốc kinh doanh, bị cáo buộc trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của những người có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tập trung áp dụng các biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc từng bị lôi kéo bằng phương thức tương tự chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

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Tags

Phạm Ngũ Lão

Công an TP. HCM

Công ty TNHH Holidays Việt Nam

mua bán kỳ nghỉ

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