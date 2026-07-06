Công an Hà Nội thông báo tìm bị hại của Trần Thị Thu Thảo SN 1993

Ngày 6/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Trần Thị Thu Thảo can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2021 và 2022 tại thành phố Hà Nội”.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định Trần Thị Thu Thảo (sinh năm: 1993; trú tại Hồng Vân, thành phố Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Thu Thảo (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Thị Thu Thảo đã đưa ra thông tin mình đang kinh doanh bất động sản, cần vốn để kinh doanh và kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn cùng với Thảo.

Thảo hứa hẹn khi nhà đầu tư góp vốn từ 1 ngày đến 2 tháng sẽ được hưởng lợi nhuận từ 10-40%.

Do tin tưởng Thảo, nhiều bị hại tin tưởng đưa tiền cho Thảo để góp đầu tư kinh doanh bất động sản theo thông tin Thảo đưa ra. Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, Thảo đã sử dụng tiêu xài và trả nợ cá nhân hết.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Trần Thị Thu Thảo với phương thức, thủ đoạn nêu trên khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Số điện thoại điều tra viên: 0908191983) để cung cấp thông tin, tài liệu và được giải quyết theo quy định.