Công an đưa ra thông báo, người dân cần lưu ý về thủ đoạn liên quan đến ship hàng

Công an ghi nhận một thủ đoạn lừa đảo nhắm vào các khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển (ship hàng).

Đối với nhiều người, cuộc gọi từ shipper báo giao hàng đã trở nên quá quen thuộc. Thế nhưng, chính sự chủ quan khi nghe những cuộc gọi này đang trở thành “điểm yếu” để các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên giao hàng, dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Theo cảnh báo từ Công an TP Cần Thơ, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo khi các đối tượng giả danh shipper giao hàng, sau đó tiếp tục mạo danh nhân viên bưu điện hoặc đơn vị vận chuyển để tạo lòng tin và từng bước đưa nạn nhân vào bẫy.

Nội dung giả danh nhân viên giao hàng để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền. (Ảnh: Trang Thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ)

Kịch bản thường bắt đầu bằng cuộc gọi từ một người tự xưng là shipper đang giao đơn hàng. Sau khi người dân chuyển khoản thanh toán, đối tượng bất ngờ thông báo khoản tiền vừa gửi đã được chuyển nhầm vào tài khoản đăng ký chạy shipper hoặc tham gia dịch vụ giao hàng trực tuyến.

Đối tượng tiếp tục khẳng định nếu không hủy tài khoản này ngay, người dân có thể phát sinh nghĩa vụ tài chính hoặc gặp các rủi ro liên quan. Để tăng tính thuyết phục, chúng hướng dẫn nạn nhân gọi đến một số điện thoại được giới thiệu là tổng đài bưu điện, trung tâm hỗ trợ đơn vị vận chuyển hoặc bộ phận hủy tài khoản shipper.

Khi người dân liên hệ, một đối tượng khác tiếp tục giả danh nhân viên bưu điện, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn chuyển tiền với lý do xác minh tài khoản hoặc hoàn tất thủ tục hủy đăng ký.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục lấy lý do giao dịch bị lỗi, nhập sai cú pháp, sai nội dung chuyển khoản hoặc hệ thống chưa ghi nhận để yêu cầu chuyển thêm tiền nhiều lần nhằm “khắc phục lỗi”, “mở khóa giao dịch”, “đồng bộ hệ thống” hoặc hứa sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền sau khi hoàn tất thủ tục.

Đến khi nạn nhân nhận ra bị lừa thì số tiền đã bị chiếm đoạt và các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc.

Công an TP Cần Thơ cho biết các đơn vị bưu chính, doanh nghiệp vận chuyển và cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền để hủy đăng ký tài khoản giao hàng, xác minh thông tin hay xử lý lỗi hệ thống. Đây là dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là shipper hoặc nhân viên bưu điện thông báo về việc đăng ký tài khoản giao hàng mà bản thân không thực hiện. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân nên chủ động liên hệ tổng đài chính thức của đơn vị liên quan để xác minh. Nếu nghi ngờ hoặc phát hiện bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.