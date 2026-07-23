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Công an điều tra số tiền hàng 99 triệu đồng: Một nhân viên giao gas bị bắt

Duy Anh
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Bị can Lê Tấn Hùng bị bắt để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20/7, Công an phường An Khê, TP Đà Nẵng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Tấn Hùng (SN 1997, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, trước đó, Công an phường An Khê tiếp nhận đơn trình báo của anh N.H.B.T. (SN 1987, trú phường An Khê), chủ một đại lý kinh doanh gas trên địa bàn.

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên giao gas Lê Tấn Hùng SN 1997 - Ảnh 1.

Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh tố tụng đối với Lê Tấn Hùng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo đơn trình báo, Hùng là nhân viên được giao nhiệm vụ vận chuyển gas đến các cửa hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng, đồng thời thu tiền hàng và nộp lại cho chủ đại lý.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng trách nhiệm được giao, Hùng đã lợi dụng sự tin tưởng của chủ đại lý, giữ lại tiền thanh toán của khách hàng để tiêu xài cá nhân.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến tháng 12/2025, Hùng đã nhiều lần chiếm đoạt tiền hàng với tổng số tiền hơn 99 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, anh T. đã trình báo Công an phường An Khê. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của Hùng và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

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