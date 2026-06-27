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Công an điều tra số tiền 500 triệu đồng chuyển tới tài khoản của Trần Quang Tuyến SN 1995, một người đàn ông SN 1961 có liên quan

Minh Ánh
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Công an kịp thời xác minh nguồn gốc số tiền lớn.

Theo công an tỉnh Phú Thọ, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, kéo theo nguy cơ xảy ra những trường hợp chuyển khoản nhầm. Tuy nhiên, nhiều công dân đã thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm khi chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định.

Ngày 24/6/2026, anh Trần Quang Tuyến, sinh năm 1995, trú tại Khu 15, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ bất ngờ nhận được 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng. Thời điểm này, anh đang làm việc tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ. Xác định đây không phải khoản tiền của mình và không biết người chuyển là ai, anh Tuyến đã chủ động đến Công an xã Xuân Lũng trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trao trả cho chủ sở hữu hợp pháp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Lũng đã khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp với các bên liên quan và xác định người chuyển nhầm là ông Vũ Văn Sâm, sinh năm 1961, trú tại Khu 13, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Sau khi hướng dẫn các bên hoàn thiện các thủ tục theo quy định, Công an xã đã hỗ trợ việc hoàn trả đầy đủ số tiền 500 triệu đồng cho ông Vũ Văn Sâm.

Công an xã Xuân Lũng hỗ trợ xác minh, trao trả 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Hành động trung thực, trách nhiệm của anh Trần Quang Tuyến là nghĩa cử đẹp, thể hiện ý thức tôn trọng pháp luật, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Xuân Lũng khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận. Trường hợp phát hiện tài khoản của mình nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc do người khác chuyển nhầm, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định, tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền này.

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