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Công an điều tra 3.500 giao dịch từ 50 đến 150 nghìn đồng: Cô gái SN 2004 cùng nhiều người bị bắt

Duy Anh
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Theo điều tra, các đối tượng đã thực hiện mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng để phục vụ việc đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 đối tượng trong vụ án "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" xảy ra tại tỉnh Vĩnh Long và một số địa phương khác.

Trong đó, 4 bị can gồm Lữ Gia Kính (sinh năm 2002), Trần Gia Kiệt (sinh năm 2004), Đặng Thị Kim Ngân (sinh năm 2004) cùng ngụ xã Nhuận Phú Tân, Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 2004, ngụ phường Phú Tân), tỉnh Vĩnh Long; bị bắt tạm giam; 8 bị can còn lại gồm Tô Thị Yến Linh, Lê Thị Bích Châu, Lê Tấn Chương, Trần Nhật Trung, Hoàng Ngọc Gia Bảo, Lê Nhựt Hào, Nguyễn Văn Hiền và Đặng Quan Duy (cư trú tại các địa bàn thuộc tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an điều tra 3.500 giao dịch từ 50 đến 150 nghìn đồng: Bắt cô gái SN 2004 cùng nhiều người khác - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt các quyết định đối với các đối tượng (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã thu thập, trao đổi, mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng với giá từ 50 nghìn đến 150 nghìn đồng/tài khoản để phục vụ việc đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an điều tra 3.500 giao dịch từ 50 đến 150 nghìn đồng: Bắt cô gái SN 2004 cùng nhiều người khác - Ảnh 2.

4 bị can bị bắt tạm giam (Từ trái sang phải Ngân, Kính, Kiệt, Tài) (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Bắt Hoàng Văn Khánh 64 tuổi
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