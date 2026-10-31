Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản tổng số tiền 2.299.326.330 từ 71 tổ chức, cá nhân

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là số tiền mà các bị hại đã chuyển cho 2 đối tượng lừa đảo dưới hình thức đặt cọc tiền hàng.

Ngày 29/10 vừa qua, Công an TP Quảng Ninh thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Trần Quang Thiện, sinh năm 1996, trú tại phường Vĩnh Hưng, tỉnh Nghệ An, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Đậu Bá Đạt, sinh năm 2001, cùng trú tại phường Vĩnh Hưng, tỉnh Nghệ An với cùng tội danh.

Đậu Bá Đạt và Trần Quang Thiện từ trái qua (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Theo kết quả điều tra, Thiện sử dụng thông tin doanh nghiệp, tài khoản ngân hàng, sim điện thoại và nhiều tài khoản mạng xã hội để tạo dựng các đầu mối giao dịch khác nhau.

Đối tượng lập các website chào bán container, sắt thép, đăng tải hình ảnh, mẫu mã, kích thước sản phẩm cùng thông tin liên hệ, địa chỉ kho bãi; đồng thời sử dụng quảng cáo trực tuyến và đăng bài tại các hội nhóm mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng.

Khi khách hàng liên hệ, Thiện báo giá, gửi hình ảnh sản phẩm qua Zalo và đưa ra các chính sách như miễn phí vận chuyển, lắp đặt tại công trình.

Để tăng mức độ tin tưởng, đối tượng còn soạn thảo hợp đồng mua bán với đầy đủ thông tin về hàng hóa, giá trị và thời gian giao hàng.

Sau khi khách hàng đồng ý mua, Thiện yêu cầu chuyển trước từ 30% đến 50% giá trị đơn hàng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Trong thời gian chờ giao hàng, Thiện tiếp tục đưa ra các lý do như xuất hóa đơn, mua nguyên liệu gia công... để yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền.

Đến thời hạn giao hàng, đối tượng không thực hiện mà chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Trong một số trường hợp, Thiện còn đặt mua hàng từ các cơ sở kinh doanh thực tế, yêu cầu vận chuyển đến địa chỉ của khách hàng để tạo lòng tin. Khi khách hàng chuyển nốt số tiền còn lại, đối tượng lập tức cắt liên lạc.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2025, Trần Quang Thiện đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 2.299.326.330 đồng của 71 tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, ngày 15/8/2025, Đậu Bá Đạt có hành vi giúp sức cho Thiện đưa ra thông tin gian dối, tạo lòng tin để chiếm đoạt 47.520.000 đồng của Công ty TNHH Một thành viên Phòng cháy chữa cháy và An ninh điện tử Hà Bắc.