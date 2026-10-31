Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp, mưa to nhiều ngày

Theo dự báo, từ đêm mùng 1-2/11 và khoảng đêm 5-7/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của không kh

Cụ thể, đợt thứ nhất diễn ra trong khoảng ngày 2-3/11, có cường độ yếu, khiến thời tiết chuyển mát. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 28-32 độ, ban đêm và sáng sớm ở mức 22-26 độ.

Đợt thứ hai xuất hiện trong khoảng ngày 5-7/11, có cường độ mạnh hơn đợt đầu. Nhiệt độ ban ngày giảm còn 27-30 độ, ban đêm phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 21 độ, tờ Sức khỏe Đời sống thuật lại dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn.

Ngoài ra, do tác động của không khí lạnh tràn về, từ đêm mùng 1-2/11 và khoảng đêm 5-7/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tuần tới, miền Bắc khả năng sẽ đón 2 đợt không khí lạnh. Ảnh minh họa (Nguồn: VTV).

Nhiệt độ miền Bắc trong tháng 10 ghi nhận mức nhiệt kỷ lục trong nhiều năm

Dù đã bước sang cuối tháng 10, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng, nhiều nơi thậm chí ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong hàng chục năm qua.

Theo thống kê, từ tháng 9 đến nay, miền Bắc đã ghi nhận 55 giá trị kỷ lục về nhiệt độ; điển hình như tại trạm Yên Châu (Sơn La) và trạm Mường Tè (Lai Châu), đầu tháng 10 vừa qua vẫn xuất hiện nắng nóng gay gắt từ 38 đến 38,3 độ C, vượt giá trị kỷ lục cũ gần 1 độ C.

Nền nhiệt trung bình toàn khu vực cao hơn hẳn mọi năm do không khí lạnh xuất hiện ít và hoạt động yếu, trong đó 2 đợt không khí lạnh vào ngày 10/9 và 4/10 chỉ làm nhiệt độ giảm nhẹ, thông tin này được phát trên bản tin của VTV ngày 25/10.

Ảnh: VTV.

Lý giải về diễn biến thời tiết khác thường tại miền Bắc, ông Nguyễn Văn Hưởng, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết El Niño là nguyên nhân chính chi phối tình trạng này.

Theo ông Hưởng, hiện tượng El Niño góp phần hình thành và duy trì khối không khí ổn định trên khu vực Bắc Bộ. Điều kiện này khiến trời ít biến động, nắng xuất hiện nhiều hơn, đồng thời cản trở quá trình di chuyển xuống phía nam của các khối không khí lạnh.

Đáng chú ý, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Nino 3.4 đã tăng lên 2,4 độ C. Đây là dấu hiệu cho thấy El Niño đang tiến tới cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950.

Dự báo, hiện tượng này có thể kéo dài đến tháng 3 năm sau, tiếp tục tác động đến diễn biến thời tiết và khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ duy trì ở mức cao hơn bình thường, thông tin này được thuật lại trên tờ Môi trường và Cuộc sống.

Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 12/2026 và đầu tháng 1/2027

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh năm 2026 có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình tháng 11/2026 trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức cao hơn phổ biến là 0,5 - 1,5 độ C.

Hoạt động của không khí lạnh và số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng 12/2026-1/2027, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật, song vẫn có thể xảy ra những đợt rét mạnh.

Đáng chú ý, các đợt rét mạnh được nhận định có khả năng tập trung vào tháng 1/2027, đặc biệt trong nửa cuối tháng. Tại vùng núi cao Bắc Bộ, rét mạnh có thể kèm theo băng giá, sương muối, thậm chí mưa tuyết, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.



