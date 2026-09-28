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Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản tổng 870 triệu đồng trong một tháng: Bắt Lê Trí Tuệ SN 1992

Duy Anh
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Vụ án là lời cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng các mối quan hệ hình thành trên không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã làm rõ thủ đoạn của Lê Trí Tuệ, sinh năm 1992, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra, ngày 26/3, Tuệ sử dụng mạng xã hội chủ động làm quen, tạo dựng mối quan hệ tình cảm và lòng tin với bị hại P.L.N.T.

Sau đó, Tuệ liên tục đưa ra những thông tin gian dối về hoàn cảnh gia đình, bệnh tật của mẹ và khó khăn về tài chính để tạo sự đồng cảm, khiến bị hại tin tưởng chuyển tiền.

Khi đã tạo được lòng tin, Tuệ tiếp tục đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc bản thân sở hữu nhà, đã có người mua và nhận tiền đặt cọc nhưng cần tiền để giải quyết các thủ tục, thỏa thuận với người thân trong dòng họ. Để những thông tin này có vẻ đáng tin cậy, Tuệ sử dụng hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quay video nhà và tạo tài khoản mạng xã hội giả danh người thân để xác nhận thông tin.

Ra lệnh bắt tạm giam Lê Trí Tuệ SN 1992 để điều tra giao dịch nhận tiền 870 triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Trí Tuệ (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Bằng việc liên tục thay đổi những lý do gian dối phù hợp với diễn biến tâm lý của bị hại, Tuệ khiến bị hại nhiều lần chuyển tiền rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi nhận thấy bị hại bắt đầu nghi ngờ, Tuệ cắt liên lạc, hủy kết bạn và xóa tài khoản mạng xã hội nhằm che giấu hành vi.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 26/3 đến ngày 30/4, Lê Trí Tuệ đã chiếm đoạt của anh P.L.N.T số tiền hơn 870 triệu đồng.

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trí Tuệ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Ngày 8/9, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Ra lệnh bắt tạm giam Lê Trí Tuệ SN 1992 để điều tra giao dịch nhận tiền 870 triệu đồng - Ảnh 2.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an (Ảnh được hỗ trợ bởi AI).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những người từng có quan hệ, liên hệ, giao dịch, chuyển tiền cho Lê Trí Tuệ hoặc nhận thấy mình có dấu hiệu bị Lê Trí Tuệ sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tại số 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk hoặc Điều tra viên Lê Văn Sum, số điện thoại 0947874106 để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

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