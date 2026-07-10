HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an công bố 27 sản phẩm tổ yến giả trên thị trường để người dân tránh xa

Cảnh Kỳ
|

Liên quan vụ án sản xuất, buôn bán nước yến và tổ yến giả số lượng lớn tại Vĩnh Long, công an tỉnh này vừa công bố 27 sản phẩm giả do công ty này sản xuất đang lưu hành trên thị trường cần thu hồi và khuyến cáo người dân không sử dụng.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare (trụ sở tại TPHCM) có nhà máy tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa (tỉnh Vĩnh Long) đã sản xuất các sản phẩm nước yến là hàng giả . Công ty này do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân làm Tổng Giám đốc.

Để phục vụ công tác điều tra và kịp thời thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cá nhân, cơ sở, tổ chức đang kinh doanh hoặc sử dụng các sản phẩm nước yến của công ty trên liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn, giải quyết.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không sử dụng 27 sản phẩm nước yến nằm trong danh sách của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare.

Danh mục 27 sản phẩm yến giả cần thu hồi: danh-muc-yen-gia.pdf

Công an Vĩnh Long công bố 27 sản phẩm tổ yến giả cần thu hồi ngay - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất. Ảnh: CAVL

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (SN 1975) và Trần Minh Duy (SN 1990, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Quá trình điều tra xác định, Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare, Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm nước yến, tổ yến giả tại Cụm công nghiệp Phong Nẫm, bị công an phát hiện trước đó.

Thời điểm kiểm tra, bên trong cơ sở có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Công an đã tạm giữ hơn 80.700 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); 279.511 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa thành phẩm chưa dán nhãn...

Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng từ 10.000-15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm.

Công an Vĩnh Long công bố 27 sản phẩm tổ yến giả cần thu hồi ngay - Ảnh 2.

Sản phẩm phát hiện tại hiện trường. Ảnh: CAVL

Qua làm việc, người lao động khai nhận đã nấu, chế biến sản phẩm (nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm) nhưng không có thành phần yến tự nhiên, mà sản xuất theo công thức pha trộn của Lân và Duy.

Kết quả giám định đối với 27 mẫu sản phẩm thu giữ cho thấy tất cả các mẫu đều không phát hiện thành phần Acid Sialic. 4 mẫu không phát hiện Acid Amin, 23 mẫu còn lại có hàm lượng Acid Amin dưới 70% so với chỉ tiêu quy định. 4/27 mẫu không phát hiện thành phần Protein.

Họp khẩn, kiểm tra thông tin tố cáo vi phạm thi tốt nghiệp THPT tại một điểm thi ở Quảng Trị
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tổ yến giả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại