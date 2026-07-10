HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Họp khẩn, kiểm tra thông tin tố cáo vi phạm thi tốt nghiệp THPT tại một điểm thi ở Quảng Trị

Hương Trà (T/H)
|

Thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi khác tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang khiến dư luận xôn xao.

Ngày hôm nay (10/7), mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại một điểm thi ở tỉnh Quảng Trị trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Những chia sẻ trong dòng tin nhắn tố cáo nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, gây xôn xao dư luận.

Liên quan tới vụ việc trên, báo Lao Động thông tin Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nội dung tin nhắn tố cáo gây xôn xao dư luận.

Bên cạnh đó, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng thông tin thêm trên tờ Thanh Niên, Sở GD&ĐT tổ chức họp khẩn ngay trong sáng nay (10/7); đồng thời rà soát, xác minh toàn bộ nội dung phản ánh để đánh giá tính xác thực của thông tin.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị sẽ xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện có vi phạm.

Rà soát dải 40 điểm 10 Toán ở một trường chuyên, thông tin về 18 học sinh
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

điểm thi bất thường

tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

tiêu cực trong kỳ thi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại