Rà soát dải 40 điểm 10 Toán ở trường chuyên, có 18 học sinh thuộc diện tuyển thẳng đại học

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, việc tập trung nhiều điểm từ 8 đến 10, trong đó có nhiều điểm tuyệt đối, phần nào phản ánh năng lực học tập của nhóm học sinh chuyên, đặc biệt là các lớp chuyên khối tự nhiên.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện nhiều bài viết phân tích dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó đề cập đến một cụm thi tại tỉnh Lào Cai có số lượng điểm cao môn Toán tập trung được cho là bất thường.

Cụ thể, bài đăng này chỉ ra dải số báo danh từ 1500xxxx tới 1501xxxx gồm 346 thí sinh, có 43 bài thi đạt điểm 10, chiếm khoảng 71,7% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh. Ngoài ra, có 155 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, tương đương gần 45%, và 262 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm khoảng 75,7% của dải số báo danh này.

Từ các số liệu thống kê, một số ý kiến trên mạng xã hội đặt vấn đề về khả năng xuất hiện bất thường trong phân bố điểm thi. Những thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, bàn luận.

Bài phân tích trên mạng xã hội về điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được sự quan tâm, chia sẻ rất lớn của cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng, ngày 7/7, thông tin trên Tiền Phong, ông Luyện Hữu Chung - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, cho hay Sở đã thành lập tổ công tác để rà soát toàn bộ dữ liệu liên quan.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, dải số báo danh được nhắc đến thuộc cụm thi của khối trường chuyên trên địa bàn tỉnh. Việc tập trung nhiều điểm từ 8 đến 10, trong đó có nhiều điểm tuyệt đối, phần nào phản ánh năng lực học tập của nhóm học sinh chuyên, đặc biệt là các lớp chuyên khối tự nhiên.

Hôm nay (8/7), thông tin thêm trên VietNamNet, ông Luyện Hữu Chung cho biết quá trình rà soát cho thấy, hơn 40 bài thi môn Toán đạt điểm tuyệt đối thuộc về học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành và hoàn toàn phản ánh đúng năng lực thực chất của các em.

Theo chia sẻ của ông Chung, quá trình đối chiếu học bạ cho thấy 100% học sinh đạt điểm cao đều là học sinh giỏi toàn diện, có điểm tổng kết môn Toán rất cao. Đặc biệt, nhiều học sinh trong nhóm này là thành viên đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia và đã sở hữu giải thưởng lớn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Lào Cai còn nhấn mạnh trên VietNamNet rằng trong 40 học sinh đạt điểm 10 thì có tới 18 em đã đủ điều kiện trúng tuyển thẳng vào các trường đại học top 1. Chính vì thế, các em hoàn toàn không cần sử dụng đến điểm số của kỳ thi này để xét tuyển đại học.

Về hiện tượng biểu đồ phổ điểm có sự "đứt gãy" tạo ra nhiều luồng ý kiến, lãnh đạo Sở GD&ĐT lý giải, điều này xuất phát từ cơ chế đánh số báo danh tự động bằng phần mềm của Bộ GD-ĐT.

Khi dải số báo danh của học sinh trường chuyên vô tình được xếp xen kẽ giữa dải số của các trường thuộc khu vực nông thôn, đồ thị điểm số tự nhiên sẽ xuất hiện một nhóm điểm cao vọt lên hẳn. Đại diện Sở khẳng định đây là hiện tượng kỹ thuật bình thường, không phản ánh sai lệch kết quả thi.

Việc phân bổ điểm giỏi cũng bám sát đúng đặc thù năng lực phân ban của học sinh. Các điểm 10 môn Toán cơ bản chỉ tập trung ở học sinh các lớp Khoa học Tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Tin), không có hiện tượng điểm cao dàn trải sang cả các lớp Khoa học Xã hội (Văn, Sử, Địa).

Thực tế rà soát tại hai lớp chuyên Toán của trường Nguyễn Tất Thành cho thấy, trong tổng số 70 học sinh, chỉ có 31 em đạt từ điểm 9 trở lên. Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, tỷ lệ này cho thấy điểm thi hoàn toàn khách quan, có tính phân hóa và phản ánh trung thực năng lực vượt trội của nhóm thí sinh trường chuyên tại địa phương.



