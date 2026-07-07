Một đoạn clip đang được chia sẻ khiến nhiều phụ nữ hoảng sợ, hãy cẩn thận với áo chống nắng

Đoạn clip đang được chia sẻ trên các diễn đàn, mạng xã hội như một lời cảnh báo tới các chị em khi sử dụng áo chống nắng.

Vụ tai nạn do áo chống nắng vướng vào xe máy được camera an ninh nhà dân ghi lại khiến người xem không khỏi rùng mình. Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ mặc áo chống nắng khá dài, ngồi phía sau xe máy. Bỗng, người này ngã vật xuống đường, bị kéo lê một đoạn. Phát hiện vấn đề, người cầm lái nhanh chóng cho xe dừng.

Vụ việc đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, như một lời cảnh báo mạnh mẽ tới người tham gia giao thông.

Hình ảnh người phụ nữ gặp tai nạn do áo chống nắng vướng vào xe máy.

Trong những năm gần đây, nhiều vụ tai nạn do áo chống nắng cuốn vào bánh xe máy đã được ghi nhận, để lại những bài học đắt giá về một nguy cơ tưởng chừng rất nhỏ.

Cụ thể vào tháng 6/2021, camera hành trình ghi lại cảnh một cô gái ngồi sau xe máy lưu thông trên phố Tuệ Tĩnh (Hà Nội) bất ngờ bị tà áo chống nắng cuốn vào bánh sau. Cú giật mạnh khiến nạn nhân ngã văng xuống đường ngay trước đầu ô tô đang chạy cùng chiều, rất may tài xế kịp phanh nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Chỉ ít tuần sau, vào tháng 7/2021, một phụ nữ ngồi sau xe ôm công nghệ trên đường phố hà Nội cũng gặp tai nạn tương tự khi áo chống nắng mắc vào bánh xe, khiến chị ngã xuống đường và bị gãy cổ chân, phải nhập viện điều trị.

Đến năm 2023, các cơ sở y tế tiếp tục tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương nghiêm trọng liên quan đến áo chống nắng. Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh), một phụ nữ 63 tuổi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng gãy hở xương quay trái, lóc da bàn tay và lún đốt sống D12, L1 sau khi tà áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe máy khiến bà ngã xuống đường.

Cũng trong năm 2023, tại Nghệ An, một bé gái 8 tuổi ngồi sau xe máy của người thân trên đường đi học về bị áo chống nắng mắc vào bánh sau, dẫn đến gãy hở một phần ba dưới xương cánh tay trái và phải phẫu thuật điều trị.

Khoảnh khắc áo chống nắng bị cuốn vào bánh xe, khiến người ngồi sau ngã xuống đường. Sự việc từng gây xôn xao mạng xã hội vào năm 2023. (Ảnh cắt từ clip)

Áo chống nắng là vật dụng quen thuộc của nhiều người khi di chuyển bằng xe máy trong những ngày hè, tuy nhiên nếu sử dụng không đúng cách, chính món đồ này lại có thể trở thành "cái bẫy" gây tai nạn. Các loại áo chống nắng dáng dài, tà rộng hoặc không được kéo khóa, cài cúc cẩn thận rất dễ bị gió thổi bay, vướng vào bánh sau hoặc bộ phận nhông xích khi xe đang di chuyển.

Chỉ trong tích tắc, lực cuốn của bánh xe có thể kéo toàn bộ tà áo vào bên trong, khiến xe mất cân bằng, người điều khiển hoặc người ngồi sau ngã xuống đường. Điều đáng lo ngại là nhiều vụ việc xảy ra trên các tuyến đường đông phương tiện, nơi chỉ một cú ngã cũng có thể khiến nạn nhân đối mặt với nguy cơ bị ô tô, xe tải cán qua hoặc va chạm dây chuyền với các phương tiện khác. Bên cạnh đó, một số mẫu áo chống nắng che kín đầu, cổ và hai bên mặt còn làm thu hẹp tầm quan sát, cản trở việc quan sát gương chiếu hậu và nhận biết các tình huống giao thông xung quanh.

Để bảo đảm an toàn, người tham gia giao thông nên lựa chọn áo chống nắng có kích cỡ vừa vặn, chiều dài không vượt quá yên xe hoặc sát bánh sau. Trước khi khởi hành, cần kéo khóa, cài cúc đầy đủ và kiểm tra để phần tà áo, dây buộc hay váy chống nắng không có nguy cơ chạm vào bánh xe.

Nếu chở trẻ em hoặc người ngồi sau cũng mặc áo chống nắng, người điều khiển nên dành vài giây quan sát, nhắc nhở họ chỉnh gọn trang phục trước khi xe lăn bánh. Việc chống nắng là cần thiết, nhưng chỉ khi đi kèm với ý thức sử dụng trang phục đúng cách mới thực sự giúp bảo vệ bản thân. Đừng để sự chủ quan biến chiếc áo chống nắng từ vật dụng chống tia UV thành nguyên nhân của những tai nạn đáng tiếc trên đường.