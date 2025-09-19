Con trai nuôi Hoài Linh mong khán giả nhớ một điều

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của con trai nuôi Hoài Linh là ca sĩ Ben Hoàng Quân.

Ben Hoàng Quân

Tại chương trình tuần này, Ben Hoàng Quân đem đến chiếc cúp Gương mặt thân quen nhí 2015, dấu mốc lớn trong sự nghiệp của anh.

Anh nói: "Chiếc cúp không chỉ là một phần thưởng danh giá mà còn là biểu tượng cho sự công nhận của khán giả. Tính đến nay đã tròn 10 năm kể từ ngày nhận giải, chiếc cúp vẫn luôn được tôi giữ gìn như một minh chứng sống động cho tuổi thơ đầy nỗ lực, đam mê và khát khao chinh phục nghệ thuật.

Quyết định tiếp tục đi học sau ánh đèn sân khấu là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Đặc biệt, những năm cấp 2 đã để lại trong tôi thật nhiều ký ức đẹp, khi bản thân dần trưởng thành, học cách tự lập và nhìn nhận rõ hơn về con đường mình đang đi.

Nếu như trước đây, mẹ là người luôn theo sát, đưa ra mọi quyết định trong từng cuộc thi, mỗi buổi biểu diễn, thì giờ đây, mẹ vẫn ở đó, nhưng trong một vai trò khác.

Hoài Linh và Ben Hoàng Quân

Hồi trước, mẹ quyết định. Bây giờ, mẹ dẫn dắt. Tôi đưa ra quyết định cuối cùng, còn mẹ là người cho lời khuyên, đồng hành phía sau.

Mỗi lần lên sân khấu, điều đầu tiên tôi tìm là mẹ, nhưng mẹ thường nép đi để tránh làm tôi mất tập trung.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ vì đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mẹ luôn ở bên con và chăm sóc con. Con mong mẹ luôn khỏe mạnh và sẽ tiếp tục cố gắng để đạt được thành công, mang lại cuộc sống tốt hơn cho cả hai mẹ con".

Về cái bóng của sự nổi tiếng từ khi còn nhỏ, Ben Hoàng Quân thẳng thắn chia sẻ: "Đó chính là rào cản lớn nhất trong hành trình sự nghiệp của mình. Tôi phải luôn nỗ lực không ngừng để trở thành một "tân binh" mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mang đến một hình ảnh mới mẻ và ý nghĩa hơn, khác biệt so với hình ảnh của tôi ngày trước.

Tuy nhiên, nổi tiếng từ khi còn nhỏ là một sự ưu ái, và khán giả vẫn luôn yêu thương hình ảnh của tôi. Nhưng tôi mong muốn được khán giả sẽ nhớ rõ hơn về hình ảnh của một chàng thanh niên trưởng thành, tự tin hơn trên con đường âm nhạc. Tôi mong khán giả nhớ rõ hơn về tôi.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, tôi luôn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ người mẹ. Đồng thời, tôi cũng luôn biết lắng nghe những lời góp ý từ các anh chị, cô chú đi trước để con đường âm nhạc của mình trở nên tốt hơn.

Mặc dù hiện tại tôi chưa có một người định hướng rõ ràng cho bản thân, nhưng tôi luôn lắng nghe những lời góp ý từ những người đi trước. Cùng với sự đam mê và trái tim mình, tôi tin rằng sẽ tìm ra được con đường đi đúng đắn và phù hợp với mình".