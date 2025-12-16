Con người sống được bao lâu, chỉ cần nhìn vào buổi sáng: Người có tuổi thọ ngắn thường có 5 đặc điểm khi dậy sớm

Nhiều người có thể không biết rằng buổi sáng là sự khởi đầu của một ngày mới đối với cơ thể, và ngay cả những cử chỉ nhỏ nhất cũng có thể tác động sâu sắc đến cơ thể.

1. Tại sao buổi sáng là "thời điểm vàng" để giữ gìn sức khỏe?

Sau một đêm "sạc", cơ thể đang mở ra thời điểm khởi động lại, trước hết gan và thận sẽ đẩy nhanh công việc và dọn dẹp chất thải cần xử lý gấp, vì vậy 6-8 giờ sáng cũng là giai đoạn cao điểm của quá trình trao đổi chất của gan.

Thứ hai, buổi sáng cũng là nguồn năng lượng cho cả ngày, adrenaline và cortisol sẽ tiết ra một lượng lớn hormone giúp cơ thể tràn đầy năng lượng nhằm đáp ứng năng lượng cần thiết cho các hoạt động trong ngày, nếu bỏ lỡ thời gian này, lượng hormone tiết ra không đủ, bạn có thể cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi và thậm chí hạ đường huyết suốt cả ngày.

Ngoài ra, sáng sớm là thời điểm nồng độ máu của cơ thể con người cao nhất, đồng thời cũng là thời điểm bệnh nhân mắc bệnh tim mạch dễ gặp vấn đề nhất.

2. Con người sống được bao lâu, bạn có thể biết điều đó bằng cách nhìn vào buổi sáng của họ?

Một số người cho rằng buổi sáng là giai đoạn quá mức của cơ thể chuyển từ nghỉ ngơi sang nơi làm việc, và các mối nguy hiểm cho sức khỏe của cơ thể cũng sẽ bộc lộ vào thời điểm này. Đặc biệt, nếu có 5 biểu hiện sau đây vào buổi sáng, có thể liên quan chặt chẽ đến bệnh tật, bạn tuyệt đối không được coi thường.

1. Đau đầu và nôn mửa

Vào sáng sớm, tôi thường xuyên cảm thấy đau đầu. Đó không phải là cơn đau liên tục, đôi khi nhẹ và đôi khi nặng. Nó thể kèm theo mờ mắt hoặc nôn mửa, nhưng không có cảm giác khó chịu về đường tiêu hóa. Dấu hiệu này có thể liên quan đến tăng áp lực nội sọ, nhiều bệnh và thậm chí là u não cũng sẽ dẫn đến tăng áp lực nội sọ. Vì vậy, cần chú ý thăm khám kịp thời.

2. Màu nước tiểu bất thường

Nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng do tích trữ suốt một đêm nên sau khi cô đặc, màu có thể vàng hơn và mùi nặng hơn. Khi ăn uống và vận động trong ngày, màu nước tiểu sẽ dần nhạt lại. Tuy nhiên, nếu thường xuyên thấy nước tiểu vàng đậm hoặc nâu sẫm, da cũng ngày càng vàng, kèm cảm giác khó chịu âm ỉ vùng thượng vị, thì cần cảnh giác vì có thể gan đang gặp vấn đề.

3. Tê bì tay chân

Buổi sáng thức dậy thấy tay chân tê bì, ngoài nguyên nhân do tư thế ngủ đè ép, còn có hai trường hợp cần đặc biệt lưu ý.

Nếu tê bì chỉ xuất hiện ở một bên cơ thể, có thể kèm nói khó, nhìn mờ, một bên tay chân khó kiểm soát…, thì rất có thể là dấu hiệu báo trước của nhồi máu não.

Ngoài ra, nếu thường xuyên bị tê cả hai bàn chân, kèm cảm giác nóng rát, như điện giật hoặc kiến bò, cần chú ý khả năng biến chứng thần kinh ngoại biên do đái tháo đường. Trường hợp này thường biểu hiện bằng tê bì đối xứng ở các chi.

4. Bất thường khi đại tiện

Nếu buổi sáng đi ngoài thường xuyên bị tiêu chảy hoặc phân có dạng dài và nhỏ, có thể là do khối u đường ruột làm thay đổi thói quen đại tiện. Khi khối u lớn dần, đường thoát phân bị cản trở, để bài tiết thuận lợi hơn, phân buộc phải thay đổi hình dạng; thậm chí nhu động ruột tăng lên, gây tiêu chảy nhằm hỗ trợ thải phân.

5. Ho kèm đờm lẫn máu

Nếu sau khi ngủ dậy thường xuyên ho, chủ yếu là ho khan, đã loại trừ yếu tố thời tiết, cảm lạnh hay viêm họng mà tình trạng kéo dài, cần cảnh giác nguy cơ ung thư phổi. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể ho dai dẳng không rõ nguyên nhân, thuốc ho thông thường không hiệu quả. Về sau có thể xuất hiện ho ra máu hoặc những cơn ho dữ dội.

Sức khỏe không đến từ những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ cách ta lắng nghe cơ thể mỗi sáng và duy trì những thói quen nhỏ nhưng đúng đắn. Nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường, sống chậm lại một chút khi vừa thức dậy, chăm sóc bản thân từ những việc giản dị nhất – đó chính là cách bền bỉ nhất để tích lũy sức khỏe, giúp chúng ta đi xa hơn và sống an yên hơn trong những năm tháng về sau.