Món đậu rán quen thuộc nhưng rất nhiều người làm sai: Đây là cách rán chuẩn đầu bếp

Dưới đây là những mẹo đơn giản nhưng hiệu quả, được nhiều hàng quán áp dụng và bạn hoàn toàn có thể làm theo tại nhà.

Theo kinh nghiệm của những đầu bếp, muốn đậu rán đẹp trước hết phải chọn đúng loại. Miếng đậu ngon là miếng có hình khối rõ, cầm chắc tay, bề mặt mịn, không quá mềm. Đậu chứa nhiều nước khi gặp dầu nóng dễ bắn mạnh, đồng thời nhanh bị nát. Vì vậy, ưu tiên đậu tươi trong ngày, cắt miếng vừa phải để dễ lật khi rán.

Sai lầm khi rán đậu

Một trong những sai lầm của nhiều người khi rán đậu là cho đậu ngay vào chảo mà không thấm nước. Trước khi rán, chỉ cần dành 5–10 phút thấm đậu bằng khăn sạch hoặc giấy bếp. Nếu muốn kỹ hơn, đặt đậu lên khăn, phủ thêm một lớp khăn khác và đè nhẹ để nước thoát ra. Khi bề mặt khô, miếng đậu sẽ “ăn” dầu ít hơn, tạo lớp vỏ giòn mà không hút nhiều dầu vào bên trong. Đậu rán cũng sẽ không bị nát và sẽ giòn.

Rán đậu vàng, giòn.

Cách rán đậu giòn, thơm ngon

1. Làm nóng chảo và dầu đúng mức

Để kiểm tra dầu đã đủ nóng hay chưa, bạn dùng đầu đũa chạm vào dầu, thấy nổi bọt li ti là được. Nhiệt độ này giúp miếng đậu tiếp xúc với dầu nóng lập tức có lớp màng bảo vệ, nhờ đó không bị nát dù được lật nhiều lần.

Ngược lại, cho đậu vào khi dầu còn nguội khiến miếng đậu thấm dầu, mềm và dễ gãy. Lưu ý không đổ quá ít dầu. Chỉ cần dầu xâm xấp đáy chảo, miếng đậu sẽ rán đều các cạnh mà không bị cháy xém từng điểm.

2. Không vội lật đậu

Một trong những lỗi phổ biến nhất là lật đậu quá sớm. Khi mới cho vào, đậu còn mềm, bề mặt chưa định hình nên rất dễ vỡ nếu tác động mạnh. Hãy để mỗi mặt rán khoảng 1–2 phút, đến khi thấy vàng nhẹ mới trở. Nên dùng đũa bẹt hoặc phới lật để hạn chế làm gãy cạnh đậu. Rán với lửa vừa giúp đậu chín từ từ, giòn bên ngoài nhưng vẫn mềm mướt bên trong.

3. Mẹo chống dính dân gian nhưng hiệu quả

Một số hàng quán rắc một lớp muối rất mỏng dưới đáy chảo trước khi đổ dầu. Lớp muối này giúp giảm ma sát, khiến đậu ít dính chảo hơn. Ngoài ra, một lớp áo bột cực mỏng từ bột bắp hoặc bột mì cũng giúp đậu giữ được độ giòn lâu, đặc biệt phù hợp khi cần để đậu lâu mà vẫn vàng đẹp.

Nếu muốn đậu giòn như nhà hàng có thể rán hai lần: rán sơ cho miếng đậu se mặt, sau đó để nguội rồi rán lại lần hai. Cách này giúp đậu giòn hơn và giữ độ ngon lâu dù để nguội.

4. Thấm dầu đúng cách để giữ đậu giòn lâu

Sau khi rán, nhiều người để đậu trực tiếp vào đĩa, khiến hơi nước bốc lên và làm mềm vỏ. Cách tốt nhất là đặt đậu lên giấy thấm dầu hoặc giá inox để dầu chảy xuống. Miếng đậu vì thế giữ được màu vàng và độ giòn lâu hơn.

5. Nước chấm đậu

Một bát nước chấm ngon giúp món đậu rán thêm tròn vị. Công thức đơn giản gồm 1 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 1 thìa nước cốt chanh và 3 thìa nước lọc. Khuấy đều rồi cho thêm tỏi, ớt băm. Ai thích vị thanh có thể cho thêm vài lát chanh hoặc chút rau mùi thái nhỏ.

Những mẹo rán đậu nhỏ này sẽ giúp cho bạn có một món ăn ngon, tròn vị nhất.