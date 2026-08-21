Con mới 6 tháng tuổi, mẹ phát hiện ung thư, 1 năm sau, người chồng lại nhận tin dữ

Có những gia đình mà bệnh tật không chỉ tìm đến một người, mà lần lượt kéo cả những người trụ cột vào cuộc chiến dai dẳng.

Đối với gia đình anh Phạm Văn Mạnh (SN 1982), ở xóm 8, xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An, những năm qua là chuỗi ngày chống chọi với bệnh tật, viện phí và những khoản nợ ngày một chồng chất.

Trong căn nhà có 3 thế hệ, mẹ anh Mạnh bị liệt sau tai biến, vợ chồng anh đều mắc ung thư, còn người con trai út mới 7 tuổi đang điều trị bệnh động kinh.

Hai vợ chồng lần lượt mắc ung thư

Chị Võ Thị Mỹ (vợ anh Mạnh) phát hiện mắc ung thư tuyến giáp vào năm 2020, khi con trai út mới khoảng 6 tháng tuổi.

“Lúc đó tôi vừa sinh con được 6 tháng thì phát hiện bệnh. Khi biết mình mắc ung thư, gia đình cũng khó khăn, phải vay mượn để điều trị”, chị Mỹ chia sẻ.

Sau phẫu thuật và điều trị, hiện tình trạng bệnh của chị tương đối ổn định. Chị vẫn phải tái khám định kỳ. Những thời điểm các chỉ số bất thường, bác sĩ tiếp tục chỉ định thuốc hoặc điều trị bằng phóng xạ.

Nhưng khi chị vừa bước vào hành trình điều trị, gia đình lại tiếp tục nhận một cú sốc khác.

Cuối năm 2020, đầu năm 2021, anh Mạnh phát hiện mắc ung thư vòm họng. Theo lời chị Mỹ, khi đi khám, gia đình được bác sĩ thông báo bệnh đã ở giai đoạn 4. Anh đã trải qua hóa trị, hóa xạ trị đồng thời và được theo dõi trong nhiều năm.

Thời gian gần đây, anh xuất hiện tình trạng đau đầu, ù tai, mờ mắt. Sau khi đi khám và thực hiện các xét nghiệm, thăm dò cần thiết, bác sĩ xác định bệnh đã tái phát và đang tiếp tục xây dựng phương án điều trị.

“Bác sĩ có nói tình trạng của chồng tôi khá khó khăn và bảo gia đình cứ theo phác đồ điều trị”, chị Mỹ kể.

Nỗi lo của vợ chồng anh Mạnh không chỉ nằm ở bệnh tật của hai người.

Mẹ anh Mạnh đã bị tai biến từ năm 2013, dẫn đến liệt và cần người chăm sóc trong nhiều năm. Bố anh qua đời năm 2014 vì ung thư phổi.

Hai vợ chồng đều làm nông, quanh năm chỉ trông vào ruộng đồng. Trong khi đó, gia đình có 4 người con.

Con trai cả sinh năm 2007 nay đã 19 tuổi và phải nghỉ học, đi làm để phụ giúp bố mẹ. Hai con gái sinh năm 2009 và 2013 vẫn đang trong độ tuổi đi học. Người con út năm nay mới 7 tuổi lại đang phải điều trị bệnh động kinh.

Ngôi nhà của gia đình chị Mỹ (Ảnh: NVCC).

Thu nhập 5 triệu đồng, khoản nợ lên tới hàng trăm triệu

Hai vợ chồng đều làm ruộng nên thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 5 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình có quá nhiều khoản phải chi: thuốc men cho người bệnh, chi phí đi lại, điều trị ung thư, tiền học của các con và chăm sóc người mẹ già.

“Vay mượn rồi cũng nhiều. Tính ra cả những khoản vay trước đây, gia đình tôi còn nợ khoảng 300 triệu đồng”, chị Mỹ nói.

Chị cho biết, có những lúc rất áp lực nhưng vợ chồng vẫn không nghĩ đến chuyện bỏ điều trị. “Bác sĩ còn cho điều trị thì mình cứ cố gắng điều trị. Còn nước còn tát”, chị Mỹ nghẹn ngào.

Đó cũng là cách mà người phụ nữ này cùng chồng cố gắng giữ lấy hy vọng cho gia đình, dù phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Trao đổi về trường hợp anh Mạnh, ThS.BSNT Trần Thị Hậu, Khoa Nội 1 (Bệnh viện K) cho biết bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn IV từ năm 2021, đã trải qua nhiều phương pháp điều trị.

Trong đợt khám gần đây, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, chảy nước mắt, ù tai và cứng hàm. Qua các thăm dò cần thiết, bác sĩ xác định ung thư vòm họng tái phát.

Bác sĩ đang khám cho anh Mạnh. (Ảnh: BVCC).

Theo bác sĩ Hậu, gia đình anh Mạnh hiện có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Đây là yếu tố đáng lo ngại bởi chi phí điều trị ung thư kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì quá trình chữa bệnh.

Với gia đình anh Mạnh, mỗi lần đến bệnh viện không chỉ là một lần đối mặt với bệnh tật mà còn là một lần phải tìm cách xoay xở tiền bạc.

Nhưng phía sau hai vợ chồng vẫn là 4 người con.

Người con lớn đã phải gác lại việc học để đi làm. Hai cô con gái vẫn cần được đến trường. Cậu con trai út mới 7 tuổi vẫn phải điều trị bệnh. Và một người mẹ già đã nằm liệt nhiều năm vẫn cần người chăm sóc.

Giữa những ngày tháng khó khăn, mong muốn lớn nhất của gia đình không phải điều gì quá xa xôi. Đó là anh Mạnh có thể tiếp tục điều trị, chị Mỹ duy trì sức khỏe, người con út được chữa bệnh và những đứa trẻ còn lại có thể tiếp tục đến trường.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Mỹ, anh Mạnh xin gửi về: - Tên chủ tài khoản: Chị Võ Thị Mỹ (Vợ anh Mạnh) - Số tài khoản: 109866222789 - Ngân hàng: VIETINBANK



