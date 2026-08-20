Người trẻ đừng nghĩ "ung thư chưa đến lượt mình”: Bác sĩ Bệnh viện K cảnh báo 7 dấu hiệu cần đi khám

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư mà bác sĩ Bệnh viện K nhắc tới là gì?

Bác sĩ Hà Hải Nam, Phó Trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K cho biết, một số triệu chứng nếu xuất hiện dai dẳng hoặc khác biệt rõ rệt so với bình thường cần được lưu ý và đi khám sớm. Người trẻ không nên chủ quan khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường, đặc biệt là các triệu chứng kéo dài mà không tìm được nguyên nhân rõ ràng. Theo đó, bác sĩ Nam chỉ ra 7 dấu hiệu mọi người cần lưu ý:

1. Tự sờ thấy khối bất thường ở vùng cổ, vùng ngực hoặc bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Những khối này cần được kiểm tra để xác định nguyên nhân thay vì tự theo dõi kéo dài.

2. Những cơn đau dai dẳng, kéo dài, không xác định được nguyên nhân hoặc không cải thiện dù đã điều trị thông thường.

3. Ho kéo dài, đặc biệt khi tình trạng này không có xu hướng thuyên giảm.

4. Chảy máu bất thường, chẳng hạn chảy máu mũi, nôn ra máu hoặc đi ngoài ra máu mà không rõ nguyên nhân.

5. Thay đổi thói quen đại tiện. Nếu trước đây một người thường đi vệ sinh một lần mỗi ngày nhưng sau đó đột ngột đi nhiều lần trong ngày hoặc thói quen đại tiện thay đổi kéo dài, cần chú ý.

6. Không chỉ tần suất, sự thay đổi rõ rệt về tính chất phân so với bình thường cũng cần được theo dõi và đánh giá khi kéo dài.

7. Những tổn thương hoặc thay đổi bất thường trên da cũng không nên chủ quan, đặc biệt khi chúng có biểu hiện khác biệt rõ rệt so với trước đây.

Ung thư (ảnh: cancercenter)

Bác sĩ Nam lưu ý, những dấu hiệu trên không đồng nghĩa với việc người bệnh chắc chắn mắc ung thư. Tuy nhiên, khi triệu chứng bất thường xuất hiện kéo dài hoặc có sự thay đổi rõ rệt so với trạng thái bình thường, việc đi khám giúp xác định nguyên nhân và phát hiện bệnh sớm nếu có.

4 việc người trẻ nên làm ngay hôm nay để phòng ngừa ung thư

Theo bác sĩ Nam, phòng ngừa và phát hiện sớm không phải là câu chuyện chỉ dành cho người lớn tuổi. Người trẻ hoàn toàn có thể chủ động giảm các yếu tố nguy cơ thông qua những thay đổi trong sinh hoạt hằng ngày.

Thứ nhất, điều chỉnh chế độ ăn. Bác sĩ nhận thấy người trẻ hiện nay có xu hướng sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc được chế biến quá kỹ.

Thay vì phụ thuộc vào những loại thực phẩm này, nên tăng cường các thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất xơ, rau và trái cây trong chế độ ăn hằng ngày.

Thứ hai, tăng cường vận động. Lối sống ít vận động, ngồi tại chỗ trong thời gian dài cần được hạn chế. Người trẻ nên chủ động vận động và duy trì lối sống năng động hơn.

Thứ ba, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia. Với những người đang hút thuốc hoặc sử dụng nhiều rượu bia, việc dừng hoặc giảm các yếu tố này là một trong những thay đổi quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Theo bác sĩ, khi bỏ thuốc lá, nguy cơ ung thư sẽ giảm dần theo thời gian.

Thứ tư, chủ động tầm soát khi có nguy cơ. Những người trẻ có tiền sử gia đình mắc ung thư hoặc được chẩn đoán nhiễm các tác nhân vi sinh vật có liên quan đến ung thư nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguy cơ và tư vấn tầm soát phù hợp.

Ung thư khởi phát ở người trẻ không chỉ là vấn đề của riêng người bệnh mà còn đặt ra những câu hỏi về sức khỏe của cả một thế hệ. Điều quan trọng là không chờ đến khi bệnh biểu hiện rõ ràng mới bắt đầu quan tâm.