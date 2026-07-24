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Con gấu trèo lên đỉnh cột điện cao hàng chục mét, bị giật chết

Phạm Trang
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Một con gấu xuất hiện trên đỉnh cột điện ở vùng nông thôn bang New Mexico (Mỹ) đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra hôm 21/7 gần khu vực Gladstone, cách thành phố Santa Fe khoảng 270 km về phía đông. Trong đoạn video được người dân ghi lại, con gấu đứng chênh vênh trên thanh ngang của cột điện, liên tục thở gấp và cố giữ thăng bằng ở độ cao hàng chục mét.

Đến ngày 23/7, Bộ Nội vụ Mỹ chia sẻ lại đoạn video trên mạng xã hội cùng dòng chú thích hài hước: "Chúng tôi rất trân trọng sự nhiệt tình dành cho mục tiêu thống trị năng lượng của nước Mỹ, nhưng đây không phải điều chúng tôi muốn nói đến."

Ảnh: Shannon Mullens/Storyful

Đoạn video, được Storyful xác minh, còn ghi lại cuộc gọi của một người dân tới số khẩn cấp 911 để báo về sự việc.

"Tôi muốn báo rằng có một con gấu đang ở trên đỉnh cột điện", người này nói với nhân viên tổng đài.

Phía tổng đài cho biết cơ quan quản lý động vật hoang dã của bang đã được thông báo. Tuy nhiên, việc bắn thuốc mê khi con gấu vẫn đang ở trên cao có thể khiến nó rơi xuống đất, gây nguy hiểm.

Người quay đoạn video là Shannon Mullens cho biết bà cùng gia đình phát hiện con vật khi đang di chuyển trên Quốc lộ 56 từ Red River (New Mexico) tới bang Oklahoma.

"Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ đó là một con gấu đã chết. Chúng tôi không tin vào mắt mình nên quay xe lại để nhìn kỹ hơn" Mullens kể "Khi đến gần, chúng tôi mới nhận ra nó vẫn còn sống."

Theo tờ New York Post, trước khi lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận an toàn, con gấu đã bị điện giật và tử vong.

Các chuyên gia về động vật hoang dã cho biết gấu đôi khi trèo lên cột điện vì hoảng sợ trước con người, xe cộ hoặc chó. Trong những tình huống này, chúng coi cột điện giống như thân cây để tìm nơi lánh nạn.

Trước đó, một vụ việc tương tự từng xảy ra tại bang Arizona vào năm 2021. Khi đó, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một con gấu sau khi nó trèo lên cột điện mà không gặp sự cố đáng tiếc.

Nguồn: New York Post

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Gấu

cột điện

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