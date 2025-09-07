Cơm rang ngon chưa từng thấy nếu biết tận dụng 1 nguyên liệu 'thừa' này

Nếu bạn đang bí ý tưởng cho bữa tối, có một cách nâng cấp đơn giản bạn có thể áp dụng với cơm để tạo nên một bữa ăn đầy hương vị và no bụng. Món ăn này tận dụng nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh và chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thành, báo Anh Mirror Online đưa tin.

Tận dụng 1 nguyên liệu ‘thừa’ để làm cơm rang siêu ngon

Chúng ta ai cũng từng trải qua cảnh này – sau một ngày dài làm việc, điều cuối cùng bạn muốn làm là nấu nướng. Việc gọi đồ ăn về nhà nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng nó có thể nhanh chóng trở thành thói quen tốn kém, chưa kể đến tác động tiêu cực đến sức khỏe do lượng calo cao và các chất phụ gia thường có trong những bữa ăn sẵn.

May mắn thay, một biên tập viên ẩm thực từ The Kitchn đã chia sẻ một cách tuyệt vời để tận dụng nguyên liệu vụn vặt còn lại trong tủ lạnh, biến chúng thành một bữa ăn nhanh chóng, bổ dưỡng và ngon miệng, ví dụ như cơm rang. Theo biên tập viên Jan Valdez, cơm rang sẽ ngon miệng hơn rất nhiều nếu bạn cho thêm xúc xích .

Cơm rang xúc xích là một trong những món ăn nhanh yêu thích nhất của Jan khi nấu tại nhà. Công thức này sử dụng xúc xích còn dư, cơm nguội và bất kỳ loại rau nào bạn đang có.

Cô giải thích: “Công thức này hiệu quả vì nó đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa đồ ăn thừa và tính thực tiễn. Cơm rang là một trong những món có thể biến tấu vô tận, và việc sử dụng xúc xích mang lại vị mặn đậm đà, bất ngờ lại rất hợp!”

Cơm rang là món ăn chế biến nhanh, đầy đủ dinh dưỡng và rất dễ làm.

Không những vậy, đây còn là món ăn chỉ cần một chảo, giúp bạn tiết kiệm công dọn rửa sau bữa ăn.

Các bước thực hiện như sau:

1. Chuẩn bị nguyên liệu: Cắt 4 cây xúc xích còn dư thành từng lát dày khoảng 2.5 cm, băm nhỏ 3 tép tỏi, cắt nhỏ 4 cây hành lá (tách riêng phần đầu trắng và phần lá xanh), và xắt khoảng 1,5 chén rau củ tùy thích.

2. Làm nước sốt: Trong một chén nhỏ, trộn đều 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh dầu hào và tương ớt tỏi (tùy khẩu vị).

3. Chiên trứng: Làm nóng chảo ở lửa vừa đến cao, cho 1 muỗng canh dầu ăn rồi đập 2 quả trứng vào. Khi trứng chín, đồ ra đĩa để riêng.

4. Xào xúc xích: Dùng lại chảo vừa chiên trứng, cho xúc xích vào chiên đến khi chuyển sang màu nâu. Thêm tỏi và phần đầu trắng của hành lá vào, xào khoảng 30 giây cho dậy mùi.

5. Xào rau: Cho rau củ đã cắt nhỏ vào, xào trong vài phút đến khi rau mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn.

6. Cho cơm vào: Thêm 4 chén cơm nguội (cơm trắng hoặc gạo lứt đều được), đảo đều để cơm tơi và trộn đều các nguyên liệu.

7. Nêm nước sốt và hoàn thiện: Đổ nước sốt đã pha vào, đảo đều để cơm thấm gia vị. Cho trứng đã chiên vào lại chảo, đảo đều đến khi mọi thứ nóng đều. Rắc phần lá xanh của hành lá lên trên để trang trí trước khi bày ra bàn ăn.

Đây là một cách đơn giản, tiết kiệm và ngon miệng để biến những nguyên liệu tưởng như vô dụng thành một bữa ăn hoàn chỉnh.



