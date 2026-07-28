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Cơ quan Thuế vừa phát thông báo mới, người nộp thuế cần chuẩn bị ngay những điều sau

Hà Giang
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Mới đây, Thuế TP. Hà Nội có thông báo về 10 việc mà người nộp thuế cần chuẩn bị ngay khi Luật Quản lý Thuế mới đã có hiệu lực.

Cơ quan Thuế thông tin, Luật số 108/2025/QH15 được ban hành để đổi mới phương thức quản lý thuế theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu, quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Luật tạo nền tảng để cơ quan thuế chuyển mạnh sang phục vụ trên môi trường điện tử và xử lý hồ sơ dựa trên dữ liệu. Từ đó, người nộp thuế có điều kiện thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế và nhận thông báo qua tài khoản giao dịch điện tử thuận lợi hơn.

Theo đó, để chủ động cập nhật, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để nhanh chóng nắm bắt điểm mới của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Thuế TP. Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế cần lưu ý chuẩn bị ngay 10 điều sau:

1. Cập nhật các quy định mới của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15

2. Kiểm tra, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế và thông tin định danh

3. Rà soát dữ liệu doanh thu, chi phí, hồ sơ kế toán và hồ sơ thuế

4. Rà soát việc lập, quản lý, lưu trữ hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử

5. Kiểm tra tài khoản giao dịch điện tử và thường xuyên theo dõi thông báo của cơ quan thuế

6. Kê khai đầy đủ, trung thực, đúng hạn và chủ động khai bổ sung khi phát hiện sai, sót

7. Nộp thuế đúng thời hạn, đúng khoản phải nộp và đúng mã định danh khoản phải nộp khi được cấp

8. Lưu giữ đầy đủ dữ liệu giao dịch điện tử, chứng từ thanh toán, hợp đồng và hồ sơ liên quan

9. Chủ động phối hợp, giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu hoặc khi phát hiện thông tin chưa thống nhất

10. Nâng cao mức độ tuân thủ để được tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hành

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Tags

cục CSGT

TP. Hà Nội

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