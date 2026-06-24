Có những mái tóc được nuôi dài để trao cho người xa lạ

Một sự kiện thường niên đã được duy trì suốt hơn một thập kỷ sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 năm nay tại TP.HCM.

Bốn năm nuôi tóc, chỉ để chờ một ngày trao đi

Lý Phúc Thịnh (SN 1998) và Nguyễn Tấn Tài (SN 1993) cùng quyết định cắt đi mái tóc đã gắn bó với mình suốt nhiều năm. Thịnh cho biết cả hai vốn yêu thích văn hóa cổ trang, kiên trì nuôi tóc gần 4 năm và từng không ít lần trở thành tâm điểm của những ánh nhìn tò mò ngoài đường.

"Nhiều người còn nhầm giới tính của chúng tôi. Nhưng cả hai đều không quá bận tâm, bởi bản thân có đủ lý do để theo đuổi sở thích của mình", Thịnh nói.

Mái tóc dài từng khiến mẹ của Thịnh tiếc nuối khi con trai quyết định cắt ngắn. Nhưng khi biết con muốn hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, bà hoàn toàn ủng hộ. Câu chuyện này được đăng tải trên Zing hồi năm 2021, khiến không ít người xúc động.

Phúc Thịnh và Tấn Tài cùng nhau cắt đi mái tóc với hy vọng có thể dành tặng một đơn vị thiện nguyện uy tín. (Ảnh: BCNV)

Không chỉ có hai chàng trai trẻ, nhiều người đến với việc hiến tóc bằng những lý do rất riêng. Năm 2023, anh Nguyễn Duy Thái (30 tuổi) đã bí mật đưa mẹ là bà Phùng Thị Hương, người từng mắc ung thư vú, đến văn phòng Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tại TP.HCM. Sau gần 3 năm nuôi tóc, anh dành tặng mẹ món quà sinh nhật đặc biệt: giấy chứng nhận hiến tóc của chính mình.

"Mẹ tôi từng là một trong những thành viên của BCNV từ những ngày đầu thành lập. Tôi nghĩ việc đưa mẹ trở lại nơi từng gắn bó với bà sẽ là một món quà ý nghĩa", anh Thái chia sẻ.

Sau gần 3 năm nuôi tóc, anh Nguyễn Duy Thái dành tặng mẹ món quà sinh nhật đặc biệt: giấy chứng nhận hiến tóc của chính mình. (Ảnh: Thanh Niên)



Hình ảnh ông Duy từ Bến Tre ngồi kiên nhẫn chờ cắt đi 30 cm tóc đã nuôi suốt ba năm cũng khiến nhiều người xúc động. Trả lời Thanh Niên tại Ngày hội Nón hồng 2022, người đàn ông luống tuổi chỉ cười hiền khi được hỏi muốn cắt bao nhiêu: "Cắt bao nhiêu cũng được".

Có những mái tóc được nuôi vì đam mê, có những mái tóc được giữ lại như một dấu mốc của tuổi trẻ. Nhưng cuối cùng, tất cả đều gặp nhau ở một mong muốn giản dị: giúp ai đó thêm tự tin trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Hình ảnh ông Duy từ Bến Tre ngồi kiên nhẫn chờ cắt đi 30 cm tóc đã nuôi suốt ba năm cũng khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Thanh Niên)

Tại Việt Nam, Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) đã trở thành nơi kết nối những nghĩa cử ấy thông qua Thư viện tóc - dự án tiếp nhận tóc hiến tặng để chế tác tóc giả dành cho bệnh nhân ung thư.

Theo số liệu của BCNV, khoảng 84.000 người đã tham gia hiến tóc cho Thư viện tóc. Riêng năm 2024, khoảng 1.000 bệnh nhân được hỗ trợ tóc giả và áo ngực chuyên dụng, 1.500 lượt tầm soát ung thư miễn phí được thực hiện và Ngày hội Nón hồng thu hút khoảng 10.000 người tham gia.

Hành trình ấy vẫn đang được nối dài trong năm 2026.

Những sợi tóc kết nối một cộng đồng yêu thương

Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) đã trở thành nơi kết nối những nghĩa cử ấy thông qua Thư viện tóc - dự án tiếp nhận tóc hiến tặng để chế tác tóc giả dành cho bệnh nhân ung thư. (Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử)

Đầu tháng 6 vừa qua, gần 200 tình nguyện viên thuộc nhiều lứa tuổi đã tham gia "Ngày hội hiến tóc 2026 - Sharing Love Through Hair Donation" tại Nha Trang. Đây là năm thứ ba liên tiếp chương trình được tổ chức với sự đồng hành của nhiều salon tóc địa phương. Toàn bộ số tóc hiến tặng được chuyển về BCNV để chế tác thành tóc giả tặng miễn phí cho bệnh nhân ung thư đang điều trị.

Theo bà Trương Ngọc Thùy Anh, Tổng quản lý Khách sạn Novotel Nha Trang, sau hai năm triển khai, chương trình đã tiếp nhận hơn 500 bộ tóc và hoàn thiện, trao tặng 20 bộ tóc giả cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa. Riêng năm nay, số lượng tóc hiến tặng đạt gần 200 bộ, nhiều nhất từ trước tới nay.

Bước sang giai đoạn 2026-2036 với định hướng "Thập kỷ mới đa diện sắc hồng", BCNV tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân, khám tầm soát và Ngày hội Nón hồng thường niên.

Những lọn tóc đã bắt đầu một hành trình mới, đi từ bàn tay của một người xa lạ đến với một người phụ nữ đang chiến đấu với bệnh tật. (Ảnh: BCNV)

Hoạt động "Hiến tóc vì người tôi yêu" là một trong các hoạt động chính của Ngày hội Nón hồng - sự kiện thường niên do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức.

Dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tại TP.HCM, Ngày hội Nón hồng 2026 mang thông điệp "Vì người tôi yêu", với các hoạt động như Pink Run, hiến tóc, khám tầm soát và gây quỹ cộng đồng. Ban tổ chức đặt mục tiêu có 5.000 người tham gia giải chạy, 1.000 người hiến tóc, 500 suất tầm soát miễn phí và hàng trăm bộ tóc giả, áo ngực chuyên dụng được trao tới bệnh nhân.

Các hoạt động chính dự kiến sẽ diễn ra trong Ngày hội Nón hồng 2026. (Ảnh: AI)

Có lẽ, những lọn tóc được cắt đi không thực sự biến mất. Chúng chỉ bắt đầu một hành trình mới, đi từ bàn tay của một người xa lạ đến với một người phụ nữ đang chiến đấu với bệnh tật.

Và đôi khi, một bộ tóc mới không thể chữa khỏi ung thư, nhưng đủ để giúp ai đó mỉm cười khi nhìn vào gương, để thêm một lần tin rằng mình không hề đơn độc.

Theo Báo Khánh Hòa, Thanh Niên, ZNews