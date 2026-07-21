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Có nên để nước trong ấm siêu tốc sau khi đun?

Thư Hân
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Để nước trong ấm sau khi đun là thói quen phổ biến của nhiều người.

Đun một ấm nước rồi để nguyên trong ấm để dùng dần là thói quen phổ biến ở nhiều gia đình. Có người chỉ dùng hết trong vài giờ, nhưng cũng không ít trường hợp để qua đêm rồi đun lại vào sáng hôm sau. Điều này khiến nhiều người băn khoăn liệu nước để lâu trong ấm có còn an toàn hay không, có nên đổ đi hay vẫn tiếp tục sử dụng?

Có nên để nước trong ấm siêu tốc sau khi đun?

Câu trả lời là có, nếu nước được sử dụng trong ngày và ấm luôn sạch sẽ.

Về bản chất, nước sau khi được đun sôi không tự nhiên trở thành nước "độc" chỉ vì để lại trong ấm vài giờ. Nếu sử dụng nguồn nước đạt tiêu chuẩn sinh hoạt, ấm có nắp đậy kín và không bị nhiễm bẩn từ bên ngoài, bạn hoàn toàn có thể để nước trong ấm để dùng tiếp mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc nên để nước trong ấm quá lâu. Sau nhiều giờ ở nhiệt độ phòng, đặc biệt khi ấm thường xuyên được mở nắp để rót nước hoặc đặt trong môi trường nhiều bụi, chất lượng nước sẽ không còn như lúc mới đun. Vì vậy, nếu nước đã để qua đêm hoặc nhiều ngày, tốt nhất nên thay nước mới trước khi đun lại.

Một hiểu lầm khá phổ biến là đun đi đun lại nhiều lần sẽ tạo ra các chất độc hại. Hiện nay chưa có bằng chứng khoa học cho thấy việc đun sôi lại nước sạch một hoặc vài lần gây hại cho sức khỏe. Dù vậy, các chuyên gia vẫn khuyến nghị chỉ nên đun lượng nước vừa đủ cho nhu cầu sử dụng thay vì để nước quá lâu rồi liên tục đun lại.

Điều cần quan tâm hơn là cách sử dụng ấm

Thực tế, điều ảnh hưởng nhiều hơn không phải là nước để trong ấm vài giờ, mà là thói quen sử dụng của người dùng. Nhiều người có thói quen nước cũ chưa dùng hết đã châm thêm nước mới rồi tiếp tục đun. Làm như vậy không khiến nước trở nên độc hại, nhưng về lâu dài sẽ khiến cặn khoáng tích tụ nhanh hơn ở đáy và mâm nhiệt của ấm. Lớp cặn màu trắng thường thấy bên trong ấm chủ yếu là canxi và magie có trong nước, đặc biệt ở những khu vực sử dụng nước cứng. Khi cặn bám ngày càng dày, khả năng truyền nhiệt của ấm sẽ giảm, thời gian đun lâu hơn và thiết bị cũng tiêu tốn điện hơn. Đây là lý do các nhà sản xuất đều khuyến nghị vệ sinh ấm định kỳ để loại bỏ cặn bám, giúp ấm hoạt động hiệu quả và bền hơn.

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