HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cô giáo lao ra cứu học sinh 2 tuổi, phải cắt cụt cẳng chân

Thu Hiền
|

Thấy học sinh 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường đúng lúc xe tải đang tới, cô giáo Hoàng Thị Hiền lập tức lao theo cứu cháu bé. Em nhỏ thoát nạn, còn cô giáo bị xe cán qua hai chân, sau đó phải cắt cụt cẳng chân phải.

Ngày 8/9, TS. Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đoàn công tác ngành giáo dục đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, đang điều trị tại đây.

Tại bệnh viện, đoàn công tác thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ với những tổn thất mà cô Hiền và gia đình đang trải qua, đồng thời động viên nữ giáo viên yên tâm điều trị, nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thông qua đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cũng gửi quà, thăm hỏi và động viên cô Hiền.

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/8, tại điểm trường Tân Lâm thuộc Trường Mầm non Phú Sơn, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra phía đường.

Phát hiện cháu bé gặp nguy hiểm khi một chiếc xe tải đang đi tới, cô Hoàng Thị Hiền (SN 1994) lập tức chạy theo, ôm và đưa cháu vào vị trí an toàn. Bé trai may mắn thoát nạn, nhưng cô Hiền bị chiếc xe tải cán qua hai chân.

Sau tai nạn, cô Hiền được đưa đến một cơ sở y tế tại Tân Kỳ sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Do thương tích nghiêm trọng, sáng 29/8, cô tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.

- Ảnh 1.

TS. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thời điểm nhập viện, hai bàn chân cô Hiền chảy nhiều máu. Chân phải bị dập nát phức tạp, gân và xương tổn thương nặng.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc phần tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với mục tiêu bảo tồn tối đa phần chi.

Sau khoảng 10 ngày điều trị, chân trái tạm ổn định, nhưng chân phải tiếp tục hoại tử. Các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải. Bệnh nhân được dự kiến còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật và tiếp tục điều trị trong thời gian tới.

Cô Hoàng Thị Hiền là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ, bé lớn 7 tuổi và bé nhỏ 4 tuổi. Ba mẹ con chưa có nhà riêng, hiện sống cùng ông bà ngoại.

Từ khi cô Hiền gặp tai nạn, người thân phải thay nhau nghỉ việc, ra Hà Nội chăm sóc. Hai con nhỏ của cô hiện ở quê cùng ông bà ngoại.

Hành động lao ra cứu học sinh trong khoảnh khắc nguy hiểm của cô Hiền đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng. Sau tai nạn, nữ giáo viên phải đối mặt với chặng đường điều trị lâu dài, trong khi cuộc sống của hai con nhỏ cũng bị đảo lộn.

Tình trạng của bé gái 32 tháng tuổi sống sót trong vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Đồng Nai
Tags

Nghệ An

Bệnh viện hữu nghị việt đức

giáo viên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại