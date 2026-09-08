HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tình trạng của bé gái 32 tháng tuổi sống sót trong vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Đồng Nai

Minh Tuệ
|

Bé gái 32 tháng tuổi, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại ngã tư Cổng 11  hiện đã tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Liên quan vụ “Xe tải va chạm xe máy chở 4, khiến người phụ nữ cùng 2 trẻ em tử vong thương tâm” như đã thông tin, chiều 8/9, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, bé gái 32 tháng tuổi - nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn giao thông hiện tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Theo bệnh viện, bé được đưa vào cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết xây xát, tổn thương phần mềm ở vùng đầu, mặt, thân mình và các chi. Khi nhập viện, nhịp tim bệnh nhi khoảng 180 lần/phút, SpO2 duy trì 98%.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị chấn thương đầu - mặt, chấn động não và tổn thương phần mềm đa vùng do tai nạn giao thông. Kết quả chụp CT sọ não chưa ghi nhận xuất huyết nội sọ, không phát hiện phù não hay tổn thương choán chỗ. Các phim X-quang cũng chưa phát hiện tổn thương xương.

- Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Bệnh nhi được truyền dịch, dùng thuốc giảm đau, kháng sinh và theo dõi sát tri giác, mạch, huyết áp, nhịp thở cùng độ bão hòa oxy trong máu. Các vết thương phần mềm cũng được xử lý, chăm sóc. Sau điều trị ban đầu, tình trạng sức khỏe của bé có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 8h15 cùng ngày, xe ô tô tải BKS 29H-890.XX lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 51 đi đường Bùi Văn Hòa. Khi đến ngã tư Cổng 11, xe tải va chạm với xe máy BKS 60F2-415.XX do một phụ nữ điều khiển, chở theo 3 trẻ em.

Vụ va chạm mạnh khiến 4 người trên xe máy ngã xuống đường. Người phụ nữ cùng 2 trẻ em tử vong tại chỗ, trẻ còn lại bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra; điều tiết giao thông qua khu vực tránh ùn ứ. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Tags

Đồng Nai

tai nạn giao thông

Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại