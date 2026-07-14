Cô gái người miền Tây kết hôn với Tổng giám đốc tập đoàn bất động sản, sống sung sướng trong penthouse ở phường Bến Nghé

Nàng hậu quê Bạc Liêu nay có cuộc sống khiến nhiều người phải xin vía.

Nhắc đến những nàng hậu có cuộc sống viên mãn nhất Vbiz, Đặng Thu Thảo chắc chắn là cái tên luôn được gọi đầu tiên. Từ cô gái lớn lên trong một gia đình bình thường, Hoa hậu Việt Nam 2012 đã bước sang một chương hoàn toàn khác khi trở thành phu nhân của doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Hơn 9 năm sau ngày lên xe hoa, cuộc sống của "thần tiên tỷ tỷ" vẫn là điều khiến nhiều người tò mò.

Ít ai biết trước khi nổi tiếng, Đặng Thu Thảo từng trải qua quãng thời gian không mấy dư dả. Cô sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế bình thường tại Bạc Liêu, mẹ làm nghề may, bố gắn bó với công việc ép cá giống. Để phụ giúp gia đình và trang trải cuộc sống, người đẹp từng làm nhiều công việc khác nhau trước khi quyết định ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2012. Chiếc vương miện danh giá không chỉ đưa Đặng Thu Thảo trở thành mỹ nhân được săn đón bậc nhất Vbiz mà còn mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô.

Đặng Thu Thảo là Hoa hậu Việt Nam 2022, cô nên duyên với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017

Năm 2017, Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Ông xã của nàng hậu hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Thủy (TTG) - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, sở hữu nhiều dự án cao cấp tại TP.HCM và các thành phố lớn. Sau đám cưới, Đặng Thu Thảo chính thức trở thành nàng dâu của một gia đình doanh nhân có tiếng nhưng vẫn giữ lối sống kín tiếng, tránh xa những thị phi của làng giải trí.

Đặng Thu Thảo lui về hậu trường chăm sóc cho gia đình sau khi kết hôn

Điều khiến nhiều người yêu mến Đặng Thu Thảo là dù bước vào cuộc sống hào môn, cô chưa bao giờ xây dựng hình ảnh xa hoa hay thường xuyên khoe tài sản trên mạng xã hội. Thay vì xuất hiện cùng hàng hiệu, siêu xe hay những món đồ đắt đỏ, Hoa hậu Việt Nam 2012 chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên chồng và các con. Sau khi lập gia đình, người đẹp gần như rút khỏi showbiz để dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm.

Sau hơn 9 năm chung sống, Đặng Thu Thảo và doanh nhân Nguyễn Trung Tín hiện có ba người con lần lượt chào đời vào các năm 2018, 2020 và 2024. Trên trang cá nhân, nàng hậu thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch, những buổi cuối tuần quây quần hay khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ. Cô từng tâm sự mình là người cầu toàn, luôn mong muốn mang đến cho các con tuổi thơ trọn vẹn nhất. Khi các con còn nhỏ, cô gần như dành toàn bộ thời gian để đồng hành, theo dõi từng sự thay đổi của con.

Vợ chồng Đặng Thu Thảo có cuộc sống hôn nhân vui vẻ, hạnh phúc

Đặng Thu Thảo toát ra khí chất phú bà sang chảnh

Không chỉ được chồng yêu thương, Đặng Thu Thảo còn nhiều lần khiến công chúng ngưỡng mộ bởi mối quan hệ gắn bó với gia đình chồng. Ngay trong lễ cưới, mẹ chồng của nàng hậu từng nhắn nhủ rằng bà mong con dâu hãy xem mình như mẹ ruột. Nữ doanh nhân chia sẻ bản thân từng có quãng thời gian làm dâu rất hạnh phúc vì được mẹ chồng yêu thương, nên bà cũng muốn tiếp nối điều đó với Đặng Thu Thảo. Đến nay, mối quan hệ giữa nàng hậu và gia đình nhà chồng vẫn luôn được đánh giá vô cùng êm ấm.

Những năm gần đây, Đặng Thu Thảo cũng cởi mở hơn khi chia sẻ hình ảnh các con trên mạng xã hội. Người đẹp từng bày tỏ: "Điều quan trọng nhất là suốt quá trình ấy, những người tôi yêu thương vẫn luôn ở bên, thương yêu và tôi thấu hiểu họ hơn bao giờ hết". Có thể thấy, sau ánh hào quang của một hoa hậu nổi tiếng, điều cô trân trọng nhất vẫn là mái ấm gia đình.

Đặng Thu Thảo được gia đình chồng yêu thương, quý mến

Hiện tại, tổ ấm của Đặng Thu Thảo nằm trong một căn penthouse rộng khoảng 300m² tại khu vực trung tâm TP.HCM. Căn hộ tọa lạc trên tầng 22, sở hữu sân vườn riêng, tầm nhìn bao quát thành phố cùng hệ thống thang máy riêng biệt. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại với những mảng kính lớn đón ánh sáng tự nhiên, nội thất sử dụng gam màu sáng tạo cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế.

Một trong những góc được Đặng Thu Thảo yêu thích nhất chính là khu vườn trên ban công. Người đẹp dành nhiều diện tích để trồng cây, trồng hoa và biến nơi đây thành không gian thư giãn của cả gia đình. Đây cũng là nơi cô cùng các con chăm sóc cây cối, tận hưởng những phút giây bình yên giữa nhịp sống thành phố, đồng thời gợi nhớ ký ức tuổi thơ gắn với khu vườn ở quê nhà miền Tây.

Gia đình nàng hậu sinh sống trong căn penthouse ở trung tâm TP.HCM

Căn nhà có diện tích rộng, mọi góc đều được chăm chút kỹ lưỡng

Đặng Thu Thảo thường xuyên khoe căn nhà ấm cúng, hiện đại này trên MXH

Đến nay, dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, Đặng Thu Thảo vẫn giữ được sức hút đặc biệt. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu đều khiến công chúng chú ý bởi nhan sắc gần như không thay đổi cùng cuộc sống kín tiếng nhưng viên mãn. Từ cô gái miền Tây từng bươn chải để phụ giúp gia đình đến nàng dâu của một gia đình doanh nhân, hành trình của Đặng Thu Thảo vẫn luôn là câu chuyện khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đặng Thu Thảo và chồng gắn bó trong mọi hoạt động từ công việc đến cuộc sống



