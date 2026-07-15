Cô gái 28 tuổi phát hoảng vì tử cung “lúc nhúc” khối u, nghẹn giọng: "Tôi đã đánh đổi 2 thứ cho công việc"

Nằm trên giường bệnh với cả núi công việc bị đình trệ, khách hàng liên tục gọi điện thúc giục, cô gái này này bật khóc: "Tôi hối hận rồi".

Cũng giống như nhiều người trẻ hiện đại khác, Yuyang, 28 tuổi, quê Quảng Đông (Trung Quốc) cho rằng trước tuổi 30 phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học cô làm 2 công việc một lúc và sống rất tiết kiệm. Sau 4 năm làm việc ngày đêm tích lũy, 27 tuổi cô một mình tới Thâm Quyến (Trung Quốc) khởi nghiệp trong ngành thời trang.

Theo lời Yuyang kể, thời gian đầu chỉ có một mình làm hết mọi việc nên rất vất vả. Sau gần hai năm, Yuyang đã thành lập một công ty nhỏ quy mô dưới 10 người, có thương hiệu thời trang riêng và 3 cửa hàng. Tuy vậy, cô vẫn luôn bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thậm chí cả năm mới về thăm nhà được 1 lần dịp Tết.

Cô gái trẻ hối hận vì đánh đổi sức khỏe cho công việc khi biết mắc u xơ tử cung (Ảnh minh họa)

Gần đây, Yuyang về quê đưa mẹ đi phẫu thuật ruột thừa. Trong lúc ngồi chờ, cô chợt nhận ra đã rất lâu mình không khám sức khỏe. Hơn nữa, dạo gần đây cô ăn ít nhưng lại bị tích mỡ vùng bụng, hay mệt mỏi, kinh nguyệt cũng thất thường thậm chí vài tháng mới xuất hiện nên quyết định kiểm tra một lượt. Thật không ngờ, kết quả chỉ ra cô có khối u 8cm cùng rất nhiều u nang nhỏ khác trong tử cung.

Sau khi sinh thiết, may mắn các khối u của Yuyang đều là u xơ, u nang lành tính. Tuy nhiên, lượng u nhiều và tình trạng cũng nghiêm trọng nên cô đã được phẫu thuật nội soi cắt bỏ chúng vào cuối buổi chiều cùng ngày.

Bác sĩ Huang Jiehua (Thâm Quyến, Trung Quốc), người điều trị cho Yuyang cho biết: "Ca phẫu thuật thuận lợi nhưng vẫn sẽ có ảnh hưởng xấu nhất định tới khả năng thụ thai, quá trình mang thai và sinh sản sau này của bệnh nhân. Ngoài ra, bệnh nhân cũng bị viêm dạ dày, thiếu máu và vài vấn đề nhỏ khác".

Cô gái 28 tuổi hối hận: "Tôi đã đánh đổi 2 thứ cho công việc"

Trong thời gian nằm viện, Yuyang chia sẻ mình đã suy nghĩ và hối hận rất nhiều. Hóa ra nguyên nhân gây bệnh đến từ chính lối sống hàng ngày của cô trong thời gian dài. Cô rơm rớm nước mắt nói trong nuối tiếc: "Tôi hối hận rồi. Tôi đã đánh đổi 2 thứ quan trọng cho công việc. Đến hiện tại, sự nghiệp vẫn còn nhiều bấp bênh và sẽ còn vất vả, nhiều năm tháng tôi không có thời gian yêu đường nhưng giờ bác sĩ lại nói tôi khó mang thai trong tương lai".

Yuyang vì tập trung cho sự nghiệp mà ăn uống thất thường, bỏ bữa, chủ yếu ăn đồ ăn nhanh gọi bên ngoài trong suốt một thời gian dài. Nhiều năm qua, cô cũng thường xuyên thức khuya, mấy tháng gần đây gần như mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 3 tiếng.

Cô luôn nghĩ rằng mình còn trẻ, còn khỏe nên phải cố gắng tranh thủ làm việc hết mình. Ngay cả khi cơ thể suy nhược, có những dấu hiệu bất thường Yuyang vẫn chủ quan cho rằng kiếm tiền trước, bảo dưỡng cơ thể sau vẫn kịp, mình còn trẻ nên rất dễ phục hồi. Nói cách khác, cô đã đánh đổi giấc ngủ và những bữa ăn ngon, đánh đổi sức khỏe cho công việc. Đến khi phát hiện cơ thể suy kiệt, mắc bệnh, Yuyang mới nhận ra mình đã sai.

Cô chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội không phải để kể khổ hay gây chú ý. Yuyang cho biết, cô chỉ muốn kể lại đời mình và cảnh báo tới tất cả những người trẻ đang mắc sai lần giống như cô. Cô cũng lấy đây là bài học để thay đổi, qúy trọng bản thân mình hơn và sống lành mạnh hơn. "Tiền quan trọng thật nhưng sức khỏe quan trọng không kém. Tiền có thể kiếm lại nhưng sức khỏe là thứ rất khó mua lại được dù bạn có rất nhiều tiền" , cô nói trong bài đăng của mình.

Thức khuya, ăn uống thất thường, căng thẳng kéo dài là lý do nhân vật suy nhược và mắc bệnh tật (Ảnh minh họa)

Thông qua trường hợp đau lòng của Yuyang, bác sĩ Huang Jiehua cũng đưa ra nhắc nhở về các dấu hiệu u xơ tử cung cần lưu ý như sau:

- Rối loạn kinh nguyệt, nhất là lượng kinh nguyệt tăng bất thường hoặc chu kỳ kinh quá dài.

- Chảy máu âm đạo giữa các kỳ kinh.

- Đau bụng, đầy bụng, tăng kích thước vùng bụng bất thường.

- Đau và cảm thấy áp lực ở vùng chậu.

- Đi tiểu thường xuyên hơn, có thể đau khi tiểu.

- Đau lưng dưới, nhất là trong kỳ kinh nguyệt.

- Khí hư ra nhiều, có màu sắc và mùi bất thường.

- Đau và chảy máu khi giao hợp.

- Khó mang thai.

Bác sĩ Huang cũng nhắc nhở tất cả mọi người, đặc biệt là nữ giới hãy quan tâm hơn tới sức khỏe, quý trọng cơ thể ngay từ khi còn trẻ. Bên cạnh đó, hãy duy trì thói quen khám sức khỏe và khám phụ khoa định kỳ. Nếu phát hiện một trong số những dấu hiệu trên, đừng vì chủ quan hay ưu tiên công việc mà chậm trễ trong thăm khám, điều trị.

Nguồn và ảnh: TOPick, Woman.TVBS, China News