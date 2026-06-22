Người phụ nữ vừa về đến phòng trọ thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, giật dây chuyền khiến nạn nhân cùng xe ngã xuống đường.

Ngày 22-6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh), khiến một phụ nữ té ngã xuống đường.

Clip: Người phụ nữ bị cướp giật dây chuyền, ngã xuống đường trước cửa phòng trọ

Theo nội dung clip, vào khoảng 7 giờ 50 phút ngày 17-6, một người phụ nữ điều khiển xe máy trở về trước cửa phòng trọ tại khu vực đường 25A1, Khu Công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa. Khi nạn nhân vừa dừng xe, bất ngờ bị hai nam thanh niên đi chung một xe máy áp sát từ phía sau.

Đối tượng ngồi sau đã nhanh chóng ra tay giật sợi dây chuyền mà người phụ nữ đang đeo trên cổ. Trong lúc giằng co, nạn nhân cùng xe máy ngã xuống đường. Dù nạn nhân la hét, hai đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được xác định có dấu hiệu bị theo dõi từ trước. Hai đối tượng được cho là đã bám theo nạn nhân đến tận khu vực phòng trọ, chờ thời cơ ra tay khi vắng người qua lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân cùng gia đình đã đến Công an xã Đức Hòa trình báo. Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận tin báo, trích xuất camera an ninh và đang khẩn trương xác minh, điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.