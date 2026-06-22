HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CLIP: Người phụ nữ bị cướp giật dây chuyền, ngã xuống đường

Nguyễn Tiến
|

Người phụ nữ vừa về đến phòng trọ thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, giật dây chuyền khiến nạn nhân cùng xe ngã xuống đường.

Ngày 22-6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh), khiến một phụ nữ té ngã xuống đường.

Clip: Người phụ nữ bị cướp giật dây chuyền, ngã xuống đường trước cửa phòng trọ

Theo nội dung clip, vào khoảng 7 giờ 50 phút ngày 17-6, một người phụ nữ điều khiển xe máy trở về trước cửa phòng trọ tại khu vực đường 25A1, Khu Công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa. Khi nạn nhân vừa dừng xe, bất ngờ bị hai nam thanh niên đi chung một xe máy áp sát từ phía sau.

Đối tượng ngồi sau đã nhanh chóng ra tay giật sợi dây chuyền mà người phụ nữ đang đeo trên cổ. Trong lúc giằng co, nạn nhân cùng xe máy ngã xuống đường. Dù nạn nhân la hét, hai đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được xác định có dấu hiệu bị theo dõi từ trước. Hai đối tượng được cho là đã bám theo nạn nhân đến tận khu vực phòng trọ, chờ thời cơ ra tay khi vắng người qua lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân cùng gia đình đã đến Công an xã Đức Hòa trình báo. Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận tin báo, trích xuất camera an ninh và đang khẩn trương xác minh, điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Cận cảnh những chiếc 'cóong nghệ thuật' phục vụ người chơi ma túy vừa bị Công an TPHCM thu giữ
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

cướp giật dây chuyền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại