Bên trong công xưởng sản xuất dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy quy mô ‘khủng’. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh dân dụng để sản xuất, quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm trên mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng giao hàng để vận chuyển đến người mua, hình thành chuỗi cung cấp khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 12 đối tượng về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy".