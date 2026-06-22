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Cận cảnh những chiếc 'cóong nghệ thuật' phục vụ người chơi ma túy vừa bị Công an TPHCM thu giữ

Nguyễn Dũng
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Ẩn dưới lớp vỏ của những món đồ thủy tinh tinh xảo hình chim, hươu hay cá heo nhiều màu sắc chính là dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Từ 10 nỏ thủy tinh thu giữ tại một điểm sử dụng ma túy, Công an TPHCM đã bóc gỡ đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 100.000 dụng cụ và bán thành phẩm liên quan.

Clip Công an TPHCM triệt phá công xưởng sản xuất dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy quy mô ‘khủng’. Nguồn C.A

Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 1.

Hơn 100.000 dụng cụ, bán thành phẩm phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị Công an TPHCM thu giữ trong chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ quy mô lớn.

Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 2.
Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 3.
Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 4.
Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 5.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm được chế tác với hình thức cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ, mô phỏng các loài động vật như chim, hươu, cá heo... hoặc được thiết kế như những món đồ lưu niệm, đồ trang trí nghệ thuật. Bề ngoài khó nhận biết công dụng thực sự. Theo cơ quan điều tra, đây là các dụng cụ thường được giới sử dụng ma túy dùng để hút, sử dụng ma túy tổng hợp.

Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 6.
Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 7.
Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 8.
Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 9.

Khám xét nhiều địa điểm liên quan, công an thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại. Trong đó có hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh, hàng chục nghìn ống thủy tinh cùng nhiều cân tiểu ly, túi zip, bật lửa và thiết bị phục vụ sản xuất.

Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 10.
Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 11.
Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 12.
Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 13.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), từ manh mối ban đầu là 10 nỏ thủy tinh được phát hiện tại một điểm sử dụng ma túy trên địa bàn TPHCM, lực lượng chức năng đã lần theo dấu vết, bóc gỡ toàn bộ đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 14.
Công an TPHCM triệt phá đường dây sản xuất dụng cụ ma túy quy mô lớn năm 2026 - Ảnh 15.

Bên trong công xưởng sản xuất dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy quy mô ‘khủng’. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh dân dụng để sản xuất, quảng cáo và tiêu thụ sản phẩm trên mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng giao hàng để vận chuyển đến người mua, hình thành chuỗi cung cấp khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 12 đối tượng về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy".

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Tags

Công an TPHCM

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý

dụng cụ ma túy

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