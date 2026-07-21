Chuyện tình lệch tuổi “chồng 24 vợ 40”: Bố vợ hỏi một câu duy nhất trước khi quyết định cho cưới

Chênh nhau 16 tuổi, người phụ nữ sinh năm 1986 và chàng trai sinh năm 2002 vốn đã là cặp đôi đủ khiến nhiều người ngoái nhìn. Nhưng thay vì né tránh những câu hỏi xoay quanh chuyện "chị - em", hai vợ chồng lại chọn kể tất cả lên mạng xã hội.

Tài khoản Xiaohongshu Shasha X Banma thu hút sự chú ý với loạt video ghi lại cuộc sống hôn nhân, hành trình nuôi con và những góc nhìn rất thẳng thắn về một cuộc hôn nhân chênh 16 tuổi.

Chủ tài khoản giới thiệu mình là Shasha, sinh năm 1986, con một ở Thượng Hải, còn chồng là Banma, sinh năm 2002.

Vợ 40 - chồng 24 tuổi.

Từ chuyện thuyết phục hai bên gia đình đến quyết định kết hôn

Shasha cho biết cô và Banma yêu nhau khoảng 4 năm trước khi kết hôn. Hiện cả hai đã cưới hơn một năm và có một em bé.

Điều được hỏi nhiều nhất, theo họ, không phải là "Hai người quen nhau thế nào?" mà là "Làm sao để hai bên gia đình đồng ý khi chênh nhau tới 16 tuổi?".

Theo Shasha, phía gia đình cô lại cởi mở hơn nhiều người tưởng. Cô kể cha mình chưa từng lo con gái "thiệt thòi" khi yêu người ít tuổi hơn. Ngược lại, ông luôn nhắc cô phát huy những ưu điểm của người trưởng thành như sự ổn định trong công việc, khả năng tài chính và cách ứng xử chín chắn.

Khi biết con gái yêu một chàng trai kém 16 tuổi, cha cô chỉ hỏi duy nhất một câu: "Con có hạnh phúc với mối quan hệ này không?"

Sau khi nhận được câu trả lời là "Có", ông nói: " Vậy là đủ. Một mối quan hệ khiến con không hạnh phúc ở hiện tại thì sau này chỉ còn tệ hơn."

Một người dì của Shasha thậm chí còn gọi điện chúc mừng sau khi biết cháu gái có bạn trai cao gần 1,9m. Với Shasha, điều đó khiến cô nhận ra người thật lòng yêu thương mình sẽ quan tâm bản thân có hạnh phúc hay không, thay vì vội phán xét.

Cặp đôi cởi mở, chia sẻ hành trình tình yêu lên MXH.

Trong khi đó, gia đình Banma lại có những băn khoăn rất khác.

Banma kể cha anh ban đầu không phản đối ngay, nhưng khi biết khoảng cách giữa hai người là 16 tuổi, ông cho rằng đây là vấn đề cần cả gia đình cùng bàn bạc. Điều người thân lo lắng nhất không phải tuổi tác, mà là liệu đây có phải một mối quan hệ xuất phát từ tình yêu thật sự hay không. Họ từng băn khoăn Banma có bị nhìn nhận là một chàng trai ham vật chất hay không.

Để giải đáp những nghi ngại ấy, cha mẹ Banma đã kể lại với người thân toàn bộ quá trình hai người quen nhau, cách họ chăm sóc và đối xử với nhau trong suốt thời gian yêu. Sau khi hiểu rõ hơn về mối quan hệ này, gia đình dần thay đổi suy nghĩ.

Theo lời Banma, cha anh còn nói không muốn vì sự phản đối của gia đình mà khiến con trai mang theo nuối tiếc cả đời.

Dẫu vậy, không phải mọi người đều hoàn toàn đồng ý. Shasha tiết lộ mẹ cô đến nay vẫn chưa thực sự chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cô cho biết mình từng nhiều lần giải thích nhưng cuối cùng lựa chọn tôn trọng sự khác biệt trong quan điểm.

Shasha nói điều quan trọng nhất với cô là: " Hạnh phúc của tôi không cần bất kỳ ai phê duyệt."

Khi được vợ hỏi nếu gia đình mãi không đồng ý thì sẽ làm gì, Banma trả lời anh sẽ tiếp tục thuyết phục. Nếu vẫn không được, anh sẵn sàng đưa vợ rời đi để cả hai tự xây dựng cuộc sống của mình.

Theo họ, điều quyết định một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là cái gật đầu của người khác, mà là việc hai người có đủ quyết tâm để cùng đi tiếp hay không.

"Kết hôn rồi, tôi gần như quên mất chồng kém mình 16 tuổi"

Trong một video khác có tiêu đề "40 tuổi kết hôn với chồng kém 16 tuổi là cảm giác như thế nào?", Shasha chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống sau hơn một năm làm vợ chồng.

Cô cho biết trước khi cưới, bản thân luôn nhắc mình là người lớn tuổi hơn nên cố gắng giữ hình ảnh chín chắn, biết bao dung và ít thể hiện sự bốc đồng. Thế nhưng sau khi kết hôn, khoảng cách tuổi tác dần trở nên mờ nhạ t.

"Tôi nhiều lúc quên mất anh ấy nhỏ hơn mình tới 16 tuổi", Shasha nói.

Cô cho biết chồng rất tâm lý, chín chắn.

Theo cô, trong cuộc sống thường ngày, cả hai gần như không còn khái niệm "chị" hay "em". Banma cũng hiếm khi lấy tuổi trẻ của mình làm cái cớ mỗi khi xảy ra bất đồng.

Shasha cho rằng một mối quan hệ chị - em thực sự không phải lúc nào người phụ nữ cũng phải bao dung hay đóng vai người mẹ, mà cả hai đều có thể sống đúng với con người thật của mình.

Giống nhiều cặp vợ chồng khác, họ vẫn có lúc cãi nhau. Tuy nhiên, từ thời còn yêu, cả hai đã thống nhất một nguyên tắc: Không giận nhau qua đêm. Trước khi đi ngủ, hai người nhất định phải nói chuyện và làm hòa.

Theo Shasha, tuổi tác không quyết định sự trưởng thành. Điều quan trọng hơn là biết trân trọng đối phương và sẵn sàng chịu trách nhiệm với cảm xúc của người mình yêu.

Một vấn đề khác từng khiến gia đình Banma lo lắng là khoảng cách thế hệ. Tuy nhiên, sau thời gian chung sống, Shasha lại nhận ra chồng rất thích trò chuyện, có thể biến những câu chuyện vụn vặt hằng ngày thành các cuộc tán gẫu kéo dài.

Về tài chính - chủ đề thường được nhắc đến trong các cuộc hôn nhân chênh tuổi - Shasha thừa nhận mình có nền tảng kinh tế tốt hơn ngay từ khi yêu. Khi ấy, cô thường chi phần lớn các khoản hẹn hò, còn Banma sẽ chủ động thanh toán phần còn lại trong khả năng của mình.

Trước khi kết hôn, cha cô cũng dặn rằng nếu đã lựa chọn một người chồng ít tuổi hơn thì hãy phát huy sự trưởng thành về tài chính, cư xử rộng rãi, đừng quá tính toán và sẵn sàng gánh vác nhiều hơn khi cần.

Hiện tại, hai người thống nhất nguyên tắc khá đơn giản: ai có tiền thì người đó chi. Với Shasha, việc sẵn sàng chia sẻ tiền bạc với người mình yêu cũng là một cách thể hiện sự tin tưởng.

Chồng đảm nhận phần lớn việc nhà và chăm con. Ngược lại, khi có thời gian, vợ sẽ chủ động san sẻ để chồng nghỉ ngơi. Shasha cho rằng gia đình cô không có khái niệm "đàn ông phải làm gì" hay "phụ nữ phải làm gì". Điều quan trọng chỉ là tìm ra cách phân công phù hợp nhất với hoàn cảnh của cả hai.

Khép lại video, người phụ nữ 40 tuổi nói điều khiến cô hài lòng nhất sau hơn một năm kết hôn không phải việc khoảng cách 16 tuổi biến mất, mà là cuộc hôn nhân của họ rốt cuộc cũng bình thường như bao cặp đôi khác.

"Thoải mái và tự nhiên mới là cách ở bên nhau tốt nhất", cô chia sẻ.