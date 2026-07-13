HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Chuyện tình cảm của NSND Hồng Vân, tôi là người nắm hết"

Tùng Ninh
|

"Tôi và Hồng Vân hợp với nhau đầu tiên từ trong diễn xuất" – nghệ sĩ Minh Nhí nói.

Mới đây, MC Nguyên Khang đã chia sẻ khoảnh khắc giữa NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí tại chương trình The Khang Show.

NSND Hồng Vân nói thật về mối quan hệ vài chục năm qua giữa mình và bạn thân Minh Nhí: "Chúng tôi cũng có giận nhau, cãi nhau, có ngắt đoạn không chơi với nhau một thời gian, nhưng toàn là Minh Nhí giận chứ tôi không bao giờ giận Minh Nhí.

"Chuyện tình cảm của NSND Hồng Vân, tôi là người nắm hết"- Ảnh 1.

Hồng Vân và Minh Nhí

Tôi không giận Minh Nhí bao giờ vì tôi rất hiểu ông ấy nhưng ông Minh Nhí không hiểu tôi, nên tôi luôn phải tự đi làm hòa thông qua một người khác.

TIN LIÊN QUAN

Người giữ vai trò kết nối để tôi và Minh Nhí làm lành với nhau là cố nghệ sĩ Anh Vũ".

Nghệ sĩ Minh Nhí nói thêm: "Tôi và Hồng Vân hợp với nhau đầu tiên từ trong diễn xuất. Hai đứa tôi diễn rất hợp với nhau, chỉ cần nhìn là biết đứa kia sẽ diễn cái gì, nói cái gì, quăng miếng và chụp miếng được với nhau, rất ăn khớp.

Ở ngoài đời, chúng tôi cũng thân nhau lắm, chuyện gì cũng kể cho nhau và hay đùa giỡn với nhau. Chuyện tình cảm của NSND Hồng Vân từ trẻ tới già, tôi là người nắm hết".

NSND Hồng Vân tiếp lời: "Ông Minh Nhí này bình thường thì rất vui nhưng hay bị buồn, bị suy. Khi nào có chuyện buồn là ông ấy thu mình lại, nên mỗi khi ông ấy buồn là tôi biết liền.

"Chuyện tình cảm của NSND Hồng Vân, tôi là người nắm hết"- Ảnh 2.

Minh Nhí buồn nhìn ngộ lắm, thần thái bơ phờ, đôi mắt lờ đờ. Mới hôm qua còn giỡn hớt, đùa giỡn nhưng tối về bị ai nói câu gì buồn là hôm sau bơ phờ, lờ đờ. Ông Minh này không bao giờ giấu được cảm xúc.

TIN LIÊN QUAN

Mỗi lần như thế tôi lại nhờ đến Anh Vũ. Tôi bảo Anh Vũ ra xem ông Minh Nhí có chuyện gì thì Anh Vũ lại lân la hỏi han là biết được hết mọi chuyện. Thế là tối đó về Anh Vũ kể hết cho tôi nghe".

NSND Hồng Vân và NSƯT Minh Nhí là đôi bạn tri kỷ, đồng nghiệp gắn bó hơn 40 năm từ khi còn học chung lớp đạo diễn trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Cả hai cùng trải qua thời kỳ đỉnh cao của sân khấu kịch nói, phối hợp ăn ý trong nhiều vở diễn kinh điển và luôn hỗ trợ, nâng đỡ nhau trong sự nghiệp.

Không chỉ là bạn diễn ăn ý, họ còn là những cộng sự ăn ý trong công tác đào tạo cùng nhau giảng dạy và dìu dắt nhiều thế hệ diễn viên trẻ thành danh cho sân khấu miền Nam.

Nữ nghệ sĩ miền Nam theo 1 NSND ra Bắc, gặp chuyện sốc nặng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

sao Việt

NSND Hồng Vân

Hồng Vân

Minh Nhí

NSND

Nguyên Khang

nghệ sĩ miền nam

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại