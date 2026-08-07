Chuyên gia chỉ đích danh 9 thực phẩm không nên cất tủ lạnh: Món số 1 rất nhiều gia đình đang làm sai

Nhiều thực phẩm quen thuộc đang được bảo quản sai cách, có thể ảnh hưởng đến hương vị, độ tươi và thời gian sử dụng mà không phải ai cũng nhận ra.

Nên bảo quản trứng trong tủ lạnh hay để ngoài? Còn tương cà hoặc bánh mì thì sao?

Nếu bạn và người thân từng tranh luận về nơi cất những thực phẩm quen thuộc trong bếp, thì bạn cần biết rằng gia đình bạn không phải là trường hợp hiếm gặp.

Một khảo sát cho thấy, có tới hai phần ba số người được hỏi từng tranh cãi với bạn đời hoặc thành viên trong gia đình về việc nên cất một số loại thực phẩm trong tủ lạnh hay trong tủ bếp. Trung bình trong một năm, những cuộc tranh luận như vậy xảy ra khoảng hai lần mỗi tháng.

Điều này không quá bất ngờ khi hơn ba phần tư người tham gia khảo sát thừa nhận họ không chắc nên bảo quản một số loại thực phẩm ở đâu để giữ được độ tươi ngon nhất.

Nhiều người vẫn làm theo thói quen từ cha mẹ, trong khi khoảng 40% cho biết họ tìm kiếm lời khuyên trên Internet.

Theo khảo sát của hãng bánh quy Bahlsen, chuối (21%), khoai tây (21%), bơ (17%), bánh mì (17%), mứt (15%) và mật ong (12%) là những thực phẩm khiến nhiều người băn khoăn nhất về cách bảo quản.

Chuyên gia về giảm lãng phí thực phẩm Kate Hall (tại Anh) cho biết nhiều người đang bảo quản sai hàng chục loại thực phẩm quen thuộc, đặc biệt trong thời tiết nóng.

"Bảo quản thực phẩm không đơn giản như nhiều người nghĩ. Chúng ta thường quyết định dựa trên thói quen hoặc cách cha mẹ từng làm, nhưng nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng đều ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm. Có những loại nhiều người để trong tủ bếp nhưng thực tế lại nên bảo quản lạnh, trong khi một số loại khác sẽ mất hương vị, kết cấu hoặc chất lượng nếu để trong tủ lạnh", bà giải thích.

Những thực phẩm nên để trong tủ lạnh

Theo Kate Hall, táo nên được bảo quản trong ngăn rau củ của tủ lạnh để làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên, giúp quả giữ được độ giòn và tươi lâu hơn.

Khoai tây cũng có thể để trong tủ lạnh. Theo bà, cách này có thể giúp khoai tây bảo quản được lâu gấp khoảng ba lần.

Mứt sau khi mở nắp cũng nên được cất trong tủ lạnh vì nấm mốc có thể phát triển, đặc biệt nếu lọ mứt bị lẫn vụn bánh mì hoặc bơ.

Đối với các loại nước sốt và gia vị, Kate Hall cho biết: "Dù nhiều loại có hàm lượng axit, đường hoặc muối cao, nhiều nhà sản xuất vẫn khuyến nghị bảo quản lạnh sau khi mở nắp để giữ hương vị, màu sắc và chất lượng lâu hơn."

Về trứng, bà cho biết có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng nếu môi trường luôn dưới 20°C. Tuy nhiên, khi nhiệt độ cao hơn, nên chuyển trứng vào tủ lạnh.

Nên bảo quản trứng trong tủ lạnh nếu nhiệt độ phòng trên 20 độ C.

Bà cũng lưu ý nên giữ trứng trong hộp đựng ban đầu để tránh hấp thụ mùi từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

Ngoài ra, các loại rau thơm tươi, quả mọng và dưa chuột cũng phù hợp để bảo quản lạnh.

Những thực phẩm không nên cho vào tủ lạnh

Theo Kate Hall, cà chua không nên để trong tủ lạnh vì nhiệt độ thấp có thể làm giảm hương vị và khiến phần thịt quả trở nên bở.

Đối với sô cô la, những loại bánh quy phủ sô cô la mỏng có thể bảo quản lạnh, nhưng các thanh sô cô la nếu để trong tủ lạnh dễ xuất hiện lớp trắng trên bề mặt, ảnh hưởng đến hình thức.

Theo Kate Hall, cà chua không nên để trong tủ lạnh vì nhiệt độ thấp có thể làm giảm hương vị và khiến phần thịt quả trở nên bở.

Dầu ô liu nên được cất trong tủ bếp mát, tối và tránh xa bếp nấu.

Mật ong cũng không nên bảo quản lạnh vì nhiệt độ thấp sẽ khiến mật ong kết tinh nhanh hơn, trở nên đặc, lợn cợn và khó sử dụng.

Cà phê, dù là hạt hay đã xay, cũng không nên để trong tủ lạnh vì độ ẩm và mùi từ các thực phẩm khác có thể làm giảm hương vị và mùi thơm.

Ngoài ra, hành tây, tỏi và quả bơ (khi chưa chín) cũng nằm trong nhóm thực phẩm không nên bảo quản lạnh.

Riêng với chuối, Kate Hall khuyến nghị nên để ở nhiệt độ phòng để quả chín tự nhiên.