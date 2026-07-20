Chuyện gì xảy ra với nam ca sĩ Đan Trường?

Ở tuổi 49, Đan Trường bất ngờ tiết lộ lý do khiến nhiều người liên tục nhận xét anh ngày càng trẻ trung mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Ở tuổi 49, ca sĩ Đan Trường tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo được nhiều khán giả nhận xét là trẻ trung hơn so với tuổi thật. Mới đây, nam ca sĩ đã trực tiếp lên tiếng lý giải sự thay đổi này trên trang cá nhân, đồng thời lần hiếm hoi chia sẻ về một liệu trình trẻ hóa mà anh vừa trải nghiệm trước khi tham gia biểu diễn tại Hà Nội.

Theo chia sẻ của Đan Trường, anh vốn rất ít khi nói về các phương pháp làm đẹp hay trẻ hóa dù thường xuyên nhận được câu hỏi từ người hâm mộ. Nam ca sĩ cho biết một phần vì không có nhiều thời gian, một phần vì bản thân cũng không nhớ hết những nơi từng thực hiện các liệu trình chăm sóc ngoại hình. Tuy nhiên, lần này anh quyết định chia sẻ vì cảm nhận sự thay đổi rõ rệt sau khi sử dụng công nghệ mới.

Bài viết được nam ca sĩ đăng tải trên trang FB cá nhân, thu hút sự quan tâm từ khán giả

Đan Trường kể rằng đầu tháng 7, trước khi tham gia chương trình "Thanh Xuân Của Tôi" tại Hà Nội, anh đã ra thủ đô sớm khoảng một tuần để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Trong khoảng thời gian này, anh trải nghiệm công nghệ Laser Fotona 4D, một phương pháp được giới thiệu có tác dụng trẻ hóa da và nâng cơ.

Theo nam ca sĩ, đây là lần đầu tiên anh thực hiện liệu trình laser mà không cần ủ tê và cảm giác gần như không đau. Điều khiến anh ấn tượng là công nghệ này không chỉ tác động lên bề mặt da mà còn được giới thiệu có khả năng hỗ trợ trẻ hóa hệ thống dây chằng và có thể thực hiện laser trong khoang miệng nhằm cải thiện niêm mạc.

Ban đầu, Đan Trường cho biết anh không quá để tâm đến hiệu quả sau khi thực hiện. Tuy nhiên, khi thử những bộ trang phục mang phong cách thập niên 1980 để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn, anh liên tục được ê-kíp thiết kế nhận xét trông trẻ trung hơn hẳn. Chính những lời khen này khiến nam ca sĩ nhận thấy sự thay đổi rõ ràng về ngoại hình sau liệu trình.

Bài đăng của Đan Trường nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều bình luận cho rằng diện mạo hiện tại của nam ca sĩ gần như không thay đổi nhiều so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp hơn hai thập kỷ trước. Bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình trẻ trung, không ít người cũng bày tỏ sự tò mò về bí quyết giúp anh duy trì phong độ ở tuổi U50.

Đan Trường sinh năm 1976, là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn của làng nhạc Việt từ cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Sau khi đoạt giải tại một cuộc thi âm nhạc ở TP.HCM năm 1996, anh từng bước xây dựng tên tuổi và nhanh chóng trở thành hiện tượng với loạt ca khúc như Kiếp ve sầu , Mưa trên cuộc tình , Bước chân lẻ loi , Đi về nơi xa, ... Hình ảnh mái tóc bổ luống đặc trưng cùng phong cách trình diễn gần gũi đã giúp anh trở thành thần tượng của nhiều thế hệ khán giả.

Không chỉ ghi dấu bằng hàng loạt bản hit, Đan Trường còn được xem là một trong những ca sĩ tiên phong xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp thông qua việc mua độc quyền ca khúc và phát triển thương hiệu cá nhân.

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá như: Làn Sóng Xanh, Mai Vàng, HTV Awards, Ngôi sao Bạch Kim, Album Vàng và nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng lớn của làng giải trí Việt.

Bên cạnh ca hát, Đan Trường còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như: Võ lâm truyền kỳ , Thứ ba học trò , Yêu anh! Em dám không? , Cha ma , đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo và huấn luyện viên ở nhiều chương trình truyền hình về âm nhạc.

Đến nay, dù đã gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Đan Trường vẫn duy trì lịch biểu diễn đều đặn trong và ngoài nước. Sự xuất hiện với diện mạo trẻ trung sau chia sẻ mới nhất tiếp tục giúp nam ca sĩ trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời cho thấy việc chăm sóc ngoại hình vẫn là một trong những yếu tố được nhiều nghệ sĩ quan tâm nhằm giữ gìn hình ảnh trước công chúng.

Ảnh: FBNV