Chuột xâm nhập nghiêm trọng, chuyên gia phát hiện “thủ phạm” là thứ nhà nào cũng có

Có thể bạn không nhận ra rằng chính một số thói quen hằng ngày đang vô tình biến khu vườn thành nơi thu hút chuột. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi cách chứa và xử lý rác, bạn có thể giảm nguy cơ những vị khách không mời này tìm đến.

Mùa hè là thời điểm chuột có thể trở thành vấn đề đáng lo ngại hơn. Chúng tìm kiếm nơi trú ẩn trong vườn, đồng thời săn tìm nguồn thức ăn. Thức ăn thừa là một trong những yếu tố thu hút chuột mạnh nhất, vì vậy thùng rác gia đình thường trở thành mục tiêu khi mùi thức ăn hấp dẫn chúng.

Nếu muốn ngăn chuột đến gần nhà, một chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại cho biết chỉ một thay đổi đơn giản trong cách quản lý rác thải cũng có thể tạo ra khác biệt đáng kể.

Chuột chui vào thùng rác bằng cách nào?

Theo Catchem Pest Control (dịch vụ kiểm soát dịch hại tại Anh), có một cách khá đơn giản để hạn chế chuột tiếp cận thùng rác. Đơn vị này từng đến xử lý một địa điểm gặp tình trạng chuột xâm nhập nghiêm trọng và phát hiện nguyên nhân đáng chú ý.

Trong quá trình kiểm tra, các chuyên gia nhận thấy chuột có thể dễ dàng phá được những chiếc thùng bằng nhựa. Loài gặm nhấm này nổi tiếng với khả năng cắn phá vật liệu nhựa, từ đó tạo lối đi để tiếp cận thức ăn bên trong thùng rác.

Chuột nổi tiếng với khả năng cắn phá vật liệu nhựa, từ đó tạo lối đi để tiếp cận thức ăn bên trong thùng rác.

Chuyên gia khuyên dùng thùng rác kim loại thay vì thùng nhựa

Theo các chuyên gia, một trong những cách hiệu quả để hạn chế chuột là sử dụng thùng rác bằng kim loại thay cho thùng nhựa, đặc biệt nếu khu vực sinh sống thường xuyên có chuột.

Thay đổi nhỏ này có thể giúp giảm khả năng chuột cắn thủng thùng để tìm thức ăn. Không gian ngoài trời cũng có thể sạch sẽ, gọn gàng hơn và hạn chế nguy cơ thu hút các loài động vật không mong muốn.

Nhiều người không biết rằng các chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại thường đánh giá thùng kim loại có ưu thế hơn thùng nhựa trong việc ngăn động vật gặm nhấm tiếp cận rác. Nguyên nhân khá đơn giản: chuột có thể cắn phá một số loại vật liệu nhựa để vào bên trong và tìm thức ăn.

Biện pháp này không chỉ có thể giúp hạn chế chuột mà còn giảm nguy cơ thu hút những loài động vật khác như sóc. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng có thể tạo ra khác biệt đáng kể.

Đừng quên bảo vệ thùng ủ phân compost trong vườn

Càng giữ kín thức ăn và hạn chế để mùi thức ăn phát tán ra ngoài, bạn càng giảm được nguy cơ thu hút chuột. Nguồn thức ăn và nước thường là những yếu tố khiến chúng tìm đến khu vực sinh sống.

Thùng ủ phân compost trong vườn cũng có thể trở thành nơi hấp dẫn chuột vì vừa có nguồn thức ăn, vừa có chỗ trú ẩn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giảm nguy cơ này bằng cách quản lý thùng ủ đúng cách.

Nếu muốn duy trì thùng ủ phân mà hạn chế khả năng thu hút chuột, nên tránh cho vào đó những thực phẩm như thịt và các sản phẩm từ sữa. Đồng thời, cần duy trì độ ẩm phù hợp và thường xuyên đảo trộn phân ủ.

Nếu nghi ngờ nhà hoặc khu vườn đang có vấn đề nghiêm trọng về chuột, bạn nên liên hệ đơn vị kiểm soát sinh vật gây hại để được kiểm tra và xử lý phù hợp.



