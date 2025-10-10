Chuối sẽ tươi ngon suốt 13 ngày nếu được bảo quản cùng vật dụng bất ngờ này

Chuối là một trong những loại trái cây khó bảo quản tươi nhất. Loại trái cây nhiệt đới này chỉ mất vài ngày để chuyển sang màu nâu và bị nhũn khi để ngoài bàn bếp. Gần như chúng ta không thể thưởng thức cả nải vì kiểu gì cũng có vài quả bị hỏng mà chúng ta chưa kịp ăn.

May mắn thay, có rất nhiều mẹo bảo quản thực phẩm hữu ích giúp ngăn chuối chín quá nhanh. Nếu bạn đang tìm một phương pháp đã được thử nghiệm và chứng minh, một thành viên của nhóm Facebook “Food Tips, Hacks and more” đã chia sẻ cách cô ấy đã bảo quản chuối trong nhiều năm bằng giấy bạc, và điều này “luôn hiệu quả”.

Anne Kraut cho biết chìa khóa nằm ở việc dùng giấy bạc quấn phần cuống của nải chuối trước khi cất vào tủ lạnh.

Dùng giấy bạc quấn quanh cuống chuối có thể giúp chuối tươi lâu hơn.

Cô viết: “Tôi đã thấy một mẹo “thay đổi cuộc chơi” trên TikTok. Tôi đã làm cách này nhiều năm rồi và luôn thấy hiệu quả. Mua chuối ở độ chín mong muốn, hoặc đợi chúng chín. Bọc toàn bộ phần cuống bằng giấy bạc và đặt chúng vào ngăn rau quả trong tủ lạnh.”

“Chuối sẽ giữ được từ 12 đến 13 ngày. Vỏ bên ngoài có thể đổi màu, nhưng bên trong quả chuối vẫn giống như lúc mới mua.”

Anne lưu ý rằng cô cũng đã thử phương pháp này mà không dùng giấy bạc, nhưng “vì lý do nào đó, chuối giữ được độ tươi lâu hơn khi được bọc giấy bạc.”

So với các loại trái cây và rau củ khác, chuối là một trong những loại tạo ra nhiều khí ethylene nhất — một hợp chất hóa học tự nhiên thúc đẩy quá trình chín.

Phần lớn khí này được phát ra từ phần cuống, cho phép cả nải chuối tiếp tục chín ngay cả sau khi đã được hái khỏi cây.

Việc bọc phần cuống chuối bằng giấy bạc giúp giữ lại một phần khí ethylene, ngăn không cho nó thoát ra ngoài và tiếp xúc với thân quả chuối hoặc các sản phẩm khác để gần đó. Điều này làm chậm quá trình chuyển màu nâu và giúp bạn có thêm thời gian để thưởng thức chuối.

Các thành viên khác trong nhóm cũng đã thành công với phương pháp này.

Nicky Allen viết: “Tôi tách từng quả ra rồi bọc giấy bạc quanh phần cuống và cho vào tủ lạnh. Vỏ có thể trông quá chín, nhưng khi bóc ra thì bên trong vẫn hoàn hảo.”

Dan Snooks nói: “Tôi đã bọc giấy bạc cho chuối và để trong tủ lạnh, chúng giữ được khoảng hai tuần hoặc hơn. Vỏ đôi khi trông nâu nhưng bên trong thì vẫn ổn. Tôi từng rất chán vì cứ phải vứt chuối đi do chúng chuyển đen quá nhanh, nhưng tôi đã thấy mẹo này trên mạng và nó thực sự hiệu quả.”

Laura Hancock bình luận: “Mẹ tôi luôn bọc giấy bạc quanh phần đầu nải chuối để giữ tươi; bà ấy tin tưởng tuyệt đối vào cách này.”

Nếu bạn không có giấy bạc, màng bọc thực phẩm cũng có thể mang lại hiệu quả tương tự.