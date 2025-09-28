Chuối sẽ tươi lâu, chắc thịt suốt 2 tuần nếu được bảo quản ở 1 nơi mà đầu bếp rất thích

Chuối xuất hiện trong vô số căn bếp, là món ăn vặt hoàn hảo hoặc có thể được dùng để làm bánh ăn sáng nhanh chóng hoặc món bánh chuối ngon tuyệt. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách, những quả chuối chắc thịt có thể biến thành bã nhão chỉ trong chốc lát.

Dù việc để chuối trong rổ trái cây có vẻ hợp lý, nhưng thực tế đây lại là nơi không thích hợp nhất. Hiểu được phương pháp bảo quản đúng sẽ giúp chuối tươi lâu hơn trong nhiều tuần.

Phần lớn các loại trái cây đều thải ra khí ethylene – một loại hormone thực vật kích thích quá trình chín. Khi để quá nhiều trái cây gần nhau, khí ethylene tích tụ có thể khiến tất cả chúng nhanh chóng bị hỏng.

Rachel Sherwood, đầu bếp tại Mỹ, khuyên rằng nơi lý tưởng nhất để bảo quản chuối đã chín là trong tủ lạnh, vì điều này giúp giảm lượng khí ethylene sinh ra.

Đầu bếp Rachel Sherwood cho rằng nơi lý tưởng nhất để bảo quản chuối đã chín là trong tủ lạnh.

Cô cho biết: “Chuối càng có màu vàng thì càng chín. Khi chuối đã chín, hãy đặt chúng vào ngăn đựng rau củ trong tủ lạnh. Việc làm lạnh sẽ làm chậm quá trình chín đáng kể, nhưng không ngăn hoàn toàn. Vỏ chuối vẫn sẽ tiếp tục chuyển sang màu nâu, nhưng phần thịt bên trong sẽ vẫn tươi và chắc trong khoảng 1 đến 2 tuần.”

Nhiều người nghĩ rằng không nên để chuối trong tủ lạnh vì nhiệt độ lạnh làm vỏ bị thâm đen. Tuy nhiên, mặc dù vỏ có thể đổi màu, phần ruột bên trong vẫn giữ được màu vàng và độ tươi.

Chỉ nên cho chuối đã vàng vào tủ lạnh, vì chuối còn xanh sẽ không thể chín đúng cách ở nhiệt độ thấp, dẫn đến mùi vị kém hấp dẫn. Rachel giải thích: “Chuối xanh là chuối chưa chín và sẽ để được lâu nhất nếu để ở nhiệt độ phòng, trên mặt bàn. Để tăng tốc quá trình chín, hãy đặt chuối vào một túi giấy nâu, và thêm vào trong túi một quả táo hoặc cà chua để thúc đẩy quá trình chín nhanh hơn nữa.”

Nếu bạn có một quả chuối trên bàn đang bắt đầu ngả sang màu nâu, bạn vẫn có thể cho vào tủ lạnh, hoặc đông lạnh nếu chưa dùng ngay.

Tuy nhiên, chuối đã chuyển hoàn toàn sang màu nâu thì không nên cho vào tủ lạnh, vì điều đó sẽ khiến vỏ trở nên nhũn và không còn ngon miệng.

Rachel nói thêm: “Nếu vỏ chuối có nhiều màu nâu/đen hơn màu vàng, thì chuối đã quá chín nhưng vẫn hoàn toàn có thể sử dụng tốt cho các món nướng.”