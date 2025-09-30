Cho 1 loại lá vào nồi cơm, cả gia đình nhận lợi ích bất ngờ

Với nhiều người trong chúng ta, việc nấu cơm có thể là một thách thức – từ việc xác định lượng gạo cần nấu cho đến cách làm sao cho cơm có vị ngon. Nhưng có một mẹo nhỏ với gạo có thể thay đổi hoàn toàn cuộc chơi.

Trên nền tảng Quora, trong một bài viết có tiêu đề “Làm sao để cơm trắng ngon hơn”, một người dùng đã chia sẻ một ý tưởng vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe – và trang y tế WebMD đã xác nhận điều này. Trong cuộc thảo luận, Pijush Mandal cho biết chỉ một nguyên liệu đơn giản có thể biến món cơm trở nên hấp dẫn hơn và tăng cường hệ miễn dịch – đó chính là lá nguyệt quế (bay leaf).

Nấu cơm không phải nhiệm vụ dễ dàng với nhiều người.

Mandal viết: "Nhiều đầu bếp dày dạn kinh nghiệm đã biết mẹo này. Nhưng con số đó rất ít. Vậy nên phần lớn mọi người không biết bí quyết để cơm trắng có hương vị giống như gạo basmati.”

Theo thông tin trên website của Nhà thuốc Long Châu, gạo basmati là loại gạo nổi tiếng của Ấn Độ và khu vực Nam Á. Loại gạo này được biết đến với hương thơm lá dứa tự nhiên.

Mandal cho biết: “Việc tạo ra hương vị đó không hề khó. Chỉ cần rửa sạch gạo trắng và thêm một số gia vị khi nấu. Đặc biệt, hãy cho vào nồi cơm vài lá nguyệt quế."

Lá nguyệt quế thường được bán ở dạng lá khô. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tìm mua dạng bột hoặc lá tươi.

Mandal cho biết thêm: "Bạn sẽ thấy cơm trắng có mùi thơm ngào ngạt. Ngoài ra, hạt cơm sẽ đẹp và tơi hơn. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết rằng nấu cơm theo cách này mang lại những lợi ích sức khỏe nhất định."

Tất cả những gì bạn cần là một vài lá nguyệt quế, và nhớ lấy chúng ra trước khi xúc cơm. Mandal giải thích rằng cách này sẽ mang lại cho cơm hương thơm đặc trưng, và viết: "Chỉ cần thêm hai lá nguyệt quế khi đun sôi gạo sẽ tạo ra hương vị giống như cơm basmati."

Những lợi ích khác của lá nguyệt quế

Người dùng này cũng chia sẻ rằng lá nguyệt quế chứa các dưỡng chất thiết yếu như vitamin A, B6 và vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện quá trình trao đổi chất. Thêm vào đó, lá nguyệt quế còn có đặc tính kháng khuẩn, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và dị ứng.

Lá nguyệt quế có thể giúp bạn nâng tầm món cơm hằng ngày.

Trang WebMD cũng xác nhận rằng lá nguyệt quế chỉ bổ sung rất ít calo vào món ăn, trong khi tăng lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Theo WebMD, đây là nguồn cung cấp tốt của vitamin A, vitamin C, vitamin B6, canxi, sắt và mangan.

Tất cả các loại vitamin này đều được biết đến với công dụng hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh và thậm chí có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Ngoài ra, trà lá nguyệt quế có thể giúp làm dịu dạ dày bị khó chịu. Ngoài ra, trà còn có mùi thơm dễ chịu, có thể giúp giảm áp lực xoang hoặc nghẹt mũi.