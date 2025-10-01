Chuối sẽ tươi lâu bất ngờ mà không bị thâm nếu bạn để chúng tránh xa 4 loại trái cây này

Chuối là món ăn nhẹ phổ biến đối với nhiều người. Chúng rẻ, tốt cho sức khỏe và dễ mang theo khi di chuyển. Nhưng chuối cũng có thể gây phiền toái. Hôm nay vẫn còn ổn, hôm sau đã bị dập, chuyển sang màu nâu và chín quá mức. Nhiều người không nhận ra rằng chuối rất nhạy cảm với cách bảo quản.

Để chuối ở nơi không phù hợp hoặc bên cạnh một số loại thực phẩm nhất định có thể khiến chúng hỏng nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí, một bậu cửa sổ có ánh nắng hoặc một tô trái cây đầy ắp cũng có thể đủ để kích hoạt quá trình chín sớm. Các chuyên gia cho biết chuối rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, và có một sai lầm phổ biến khiến chúng chuyển nâu nhanh hơn bình thường.

Theo các chuyên gia tại Real Simple, chuối không bao giờ nên để gần táo, lê, bơ hoặc đào.

Táo, lê, bơ hoặc đào thải ra khí ethylene, khiến quá trình chín của chuối diễn ra nhanh hơn.

Các chuyên gia nói: “Hãy bảo quản chuối cách xa các loại thực phẩm như táo, lê, bơ và đào, vì những loại trái cây này thải ra khí ethylene, có thể khiến chuối chín nhanh hơn.”

Thay vào đó, chuối nên được để riêng, tránh xa nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp.

Sử dụng móc treo chuối hoặc giá treo cũng có thể giúp ngăn ngừa dập nát và cho phép không khí lưu thông.

Nếu chuối của bạn đã chín, chuyển vào tủ lạnh có thể làm chậm quá trình chín thêm nữa. Phần vỏ có thể chuyển màu sẫm hơn, nhưng phần ruột bên trong vẫn sẽ tươi ngon lâu hơn.

Đối với những ai có quá nhiều chuối chín, đông lạnh là một lựa chọn khác. Chỉ cần bóc vỏ, cắt lát, đông lạnh trên khay, sau đó chuyển vào hộp hoặc túi để sử dụng sau.

Chuối đã cắt lát rất nhanh bị chuyển màu nâu, nhưng cũng có cách để làm chậm quá trình này. Rắc nước chanh hoặc nước dứa lên chuối sẽ làm giảm độ pH và làm chậm quá trình đổi màu.

Để bảo quản chuối đã cắt lát, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp kín trong tủ lạnh. Chúng có thể giữ được độ tươi từ ba đến bốn ngày.

Các chuyên gia cũng gợi ý rằng nên bọc cuống của những quả chuối nguyên trái bằng giấy bạc hoặc màng bọc thực phẩm. Điều này giúp ngăn khí ethylene lan tỏa và làm chậm quá trình chín thêm nữa.



