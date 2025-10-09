Chuối sẽ không bị thâm nẫu quá nhanh nếu được bảo quản theo cách này: Bạn biết chưa?

Mang chuối từ siêu thị về nhà nhưng lại thấy chúng chuyển sang màu nâu chỉ sau một thời gian ngắn có thể khiến bạn cảm thấy thất vọng. Thật lãng phí khi chuối vừa mua về vài ngày đã chuyển sang màu nâu và nhũn ra.

Thêm vào đó, vẻ ngoài lốm đốm của chuối chín cũng có thể khiến chúng trông kém hấp dẫn trong gian bếp – và những đốm nâu ấy có thể khiến bạn mất hứng ăn loại trái cây này.

Trước khi bạn lại lãng phí thêm một nải chuối nữa, chuyên gia giảm thiểu lãng phí thực phẩm Sophie Trueman, Giám đốc khu vực Vương quốc Anh & Ireland của Too Good To Go (ứng dụng mua bán thực phẩm dư thừa lớn nhất thế giới), đã tiết lộ một mẹo đơn giản để kéo dài thời gian sử dụng của chuối.

“Chuối là một trong những thủ phạm chính gây lãng phí thực phẩm vì chúng chín rất nhanh,” Trueman cho biết. “Và khi được bảo quản thành nải, điều đó đồng nghĩa với việc mọi người đột nhiên có sáu quả chuối chín cần phải ăn ngay lập tức.”

Cô nói thêm: “Hãy tránh tình trạng này bằng cách tách riêng từng quả chuối ra khỏi nải và bọc riêng từng cuống chuối bằng giấy nến có thể tái sử dụng.”

Trueman giải thích: “Chuối thải ra một chất làm chín có tên là ethylene vào không khí, vì vậy bằng cách bọc phần cuống chuối, bạn có thể làm chậm quá trình này.”

Làm gì với chuối đã bị thâm?

Thay vì vứt bỏ cả nải chuối đã thâm, bạn có thể biến chúng thành một món tráng miệng ngon miệng, đó là kem chuối.

Cách làm:

- Gọt vỏ những quả chuối đã thâm, cắt nhỏ và cho vào ngăn đá trong vài tiếng, để qua đêm hoặc thậm chí vài tháng.

- Khi bạn thèm một món kem mát lạnh, chỉ cần xay chuối đông lạnh với mâm xôi đông lạnh, bơ đậu phộng hoặc socola.