Cà chua tươi lâu suốt tháng nếu bạn biết mẹo bảo quản 'cực đỉnh' này

Cà chua là nguyên liệu được yêu thích trong nhiều bữa ăn, và một chuyên gia thực phẩm đã tiết lộ một mẹo bảo quản bất ngờ để kéo dài thời hạn sử dụng của chúng.



Tủ lạnh luôn là nơi tốt nhất để bảo quản cà chua. Tuy nhiên, trước khi cất cà chua vào tủ lạnh, một chuyên gia ẩm thực cho biết bạn nên áp dụng mẹo sau.

Mẹo bảo quản cà chua tươi lâu suốt tháng

Một nhà sáng tạo nội dung trên YouTube chia sẻ một kỹ thuật đơn giản để giữ cà chua tươi như lúc mới mua. Kênh EatWithEvidence đã trình bày cách sử dụng các vật dụng gia đình thông thường để giúp cà chua giữ được độ tươi ngon suốt tháng.

Đầu tiên, cô gợi ý chuẩn bị một cái tô lớn, cốc và khăn bếp. Sau đó, đong một phần tư cốc giấm trắng và pha với 10 cốc nước.

Cô khuyên khuấy đều dung dịch trước khi thêm cà chua vào. Để đảm bảo cà chua được ngập hoàn toàn, cô gợi ý đảo nhẹ chúng trong nước và để ngâm trong "chính xác hai phút".

Giải thích về kỹ thuật của mình, cô nói: "Khi cà chua được ngâm, dung dịch giấm bắt đầu phát huy tác dụng, giúp trung hòa các bào tử nấm mốc hiện có và rửa trôi vi khuẩn bám trên vỏ."

"Bề mặt cà chua vốn là một môi trường trung tính – nơi vi sinh vật có thể phát triển. Khi bạn ngâm cà chua vào dung dịch giấm có tính axit, bạn hoàn toàn thay đổi môi trường đó."

Sau khi đủ thời gian, cô tiết lộ đã đến bước thứ ba và cũng là bước cuối cùng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của bước này, cô khẳng định rằng việc lau khô từng quả cà chua thật kỹ sau khi lấy ra khỏi tô là vô cùng quan trọng.

Cô khuyến nghị đặc biệt chú ý đến phần cuống, vì đây là khu vực dễ bị nấm mốc xâm nhập sau này nếu không được lau khô đúng cách.

Trang Healthline cho biết có nhiều lợi ích sức khỏe khi bổ sung cà chua vào chế độ ăn uống, và viết: "Cà chua mọng nước và ngọt, chứa nhiều chất chống oxy hóa, và có thể giúp chống lại nhiều loại bệnh."

"Chúng đặc biệt giàu lycopene – một hợp chất thực vật có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư và bảo vệ da khỏi cháy nắng."



