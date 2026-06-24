"Chính quyền có thể thay đổi, các thủ tướng có thể đến rồi đi, nhưng mèo Larry vẫn ở lại." Bình luận về chú mèo nổi tiếng của số 10 phố Downing sau khi ông Starmer từ chức, kênh tin tức WION hài hước cho rằng Larry mới là "cư dân quyền lực nhất" khi đã chứng kiến nhiều đời lãnh đạo Anh thay nhau nắm quyền (Ảnh: Reuters)