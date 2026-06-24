Trong khi các đời Thủ tướng Anh liên tục thay đổi suốt hơn một thập kỷ qua, một "cư dân" đặc biệt của số 10 phố Downing vẫn bền bỉ tại vị. Đó là Larry, chú mèo nổi tiếng được mệnh danh là "Trưởng quan Bắt Chuột" của chính phủ Anh.
Giữa bối cảnh chính trường Anh liên tục biến động, Larry, chú mèo sống tại Phủ Thủ tướng ở số 10 phố Downing, được mệnh danh "Trưởng quan Bắt Chuột" của chính phủ Anh tiếp tục trở thành biểu tượng hiếm hoi của sự ổn định khi đã chứng kiến sự ra đi của 6 đời thủ tướng kể từ năm 2011 (Ảnh: Reuters)
Trong khoảng thời gian đó, đã có 6 Thủ tướng Anh rời nhiệm sở, đánh dấu mức độ thay đổi lãnh đạo chính trị cao nhất trong gần hai thế kỷ qua. (Ảnh tư liệu: Reuters)
Mèo Larry bước sang một bên khi Thủ tướng Anh Keir Starmer chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 12/2025 (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Anh Rishi Sunak đi ngang qua mèo Larry bên ngoài số 10 phố Downing vào tháng 10/2022. (Ảnh: Reuters/Kevin Coombs)
Thủ tướng Anh Liz Truss và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chào mèo Larry vào tháng 10/2022. (Ảnh: Reuters/Maja Smiejkowska)
Mèo Larry dõi theo khi Thủ tướng Anh Boris Johnson rời số 10 phố Downing cùng Đại sứ Ukraine tại Anh vào tháng 3/2022. (Ảnh: Reuters)
"Chính quyền có thể thay đổi, các thủ tướng có thể đến rồi đi, nhưng mèo Larry vẫn ở lại." Bình luận về chú mèo nổi tiếng của số 10 phố Downing sau khi ông Starmer từ chức, kênh tin tức WION hài hước cho rằng Larry mới là "cư dân quyền lực nhất" khi đã chứng kiến nhiều đời lãnh đạo Anh thay nhau nắm quyền (Ảnh: Reuters)
Việc một chú mèo có thể "trụ vững" qua nhiều đời lãnh đạo khiến Larry trở thành nhân vật được công chúng yêu mến và thường xuyên được nhắc đến mỗi khi nước Anh có biến động chính trị (Ảnh: Reuters)
Larry được nhận nuôi từ tổ chức từ thiện bảo vệ động vật Battersea Dogs & Cats Home vào năm 2011 nhằm giải quyết tình trạng chuột xuất hiện tại số 10 phố Downing (Ảnh: Reuters)
Sau khi chuyển đến đây, Larry được trao danh hiệu chính thức "Trưởng quan Bắt Chuột" của Văn phòng Nội các. Chức danh này là một phần trong truyền thống lâu đời của chính phủ Anh, với lịch sử các "mèo công vụ" được ghi nhận từ ít nhất năm 1929.
Tuy nhiên, theo thời gian, Larry không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ bắt chuột mà còn trở thành một biểu tượng văn hóa đặc biệt của nước Anh (Ảnh: Reuters)
Các em học sinh tương tác với mèo Larry tại phố Downing vào tháng 8/2019. (Ảnh: Reuters)
Những lần xuất hiện trước cửa số 10 phố Downing, các cuộc chạm mặt với lãnh đạo thế giới cùng những màn "đối đầu" hài hước với các chú mèo khác đã giúp Larry thu hút lượng lớn người hâm mộ trên toàn cầu (Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
Sự "thờ ơ" của chú mèo đối với những biến động chính trị đã vô tình biến Larry thành biểu tượng vui vẻ của tính liên tục và ổn định trong một giai đoạn mà nước Anh liên tục chứng kiến những thay đổi ở vị trí lãnh đạo cao nhất (Ảnh: Reuters)
Mèo Larry đứng chờ để vào số 10 phố Downing trước bài phát biểu của Thủ tướng Anh David Cameron vào tháng 9/2015. (Ảnh: Reuters/Peter Nicholls)
Nếu nước Anh bước vào một giai đoạn chuyển giao quyền lực mới, Larry sẽ tiếp tục chào đón vị thủ tướng thứ 7 kể từ ngày chuyển đến số 10 phố Downing, một cột mốc cho thấy tuổi thọ đáng kinh ngạc của chú mèo nổi tiếng này cũng như tốc độ thay đổi nhanh chóng của chính trường Anh trong những năm gần đây (Ảnh: Reuters)
Nguồn: Reuters