Chống say rượu trong kỳ nghỉ lễ dài: Chị em hãy mách chồng ngay!

Mặc dù Luật phòng chống tác hại rượu bia đã được ban hành cực nghiêm khắc ngay cận Tết Canh Tý nhưng cả năm mới có một lần Tết, nhiều quý ông mải vui nên quên hết để cùng nhấp chén say cùng anh em, họ hàng, bạn bè…

Sẽ thật là thảm họa nếu mỗi lần đến nhà ai chúc Tết, chồng bạn lại "nốc" cả chén rượu trắng vào miệng. Và một vòng chúc Tết với rượu, tay lái không đảm bảo có thể gây tai nạn, an toàn tính mạng và sức khỏe bị đe dọa.

Chưa hết, nếu uống quá nhiều, bạn có thể bị ngộ độc rượu. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Bách khoa Hà Nội), một người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường hoàn toàn có thể bị ngộ độc rượu sau khi uống rượu chứa m ethanol , nếu uống chừng 150mgr methanol thì nạn nhân có nguy cơ tử vong cực cao.

Điều đáng sợ nhất của hiện tượng ngộ độc rượu là bệnh nhân chỉ nghĩ mình say rượu , đến khi hiểu ra vấn đề thì đã quá muộn. Bản chất của hiện tượng say rượu cũng chính là một dạng ngộ độc nhẹ nên khiến chúng ta bị nhầm lẫn, trong khi đó các chất trong rượu đi thẳng vào máu gây nên tác hại nhanh chóng. Để chống say rượu bia trong dịp Tết, bạn có thể áp dụng một số mẹo hay sau:

Ăn thực phẩm cần thiết trước khi uống rượu bia

Thực phẩm bạn tiêu thụ trước khi uống rượu bia có khả năng ảnh hưởng lớn tới thời gian rượu tác động lên tới não. George F. Koob, tiến sĩ kiêm giám đốc Viện National Institute on Alcohol Abuse và Alcoholism cho biết, nếu dạ dày chứa nhiều thức ăn, rượu sẽ được cơ thể hấp thụ chậm và cần một thời gian khá lâu để tạo nên cảm giác say.

Trái lại, bạn sẽ dễ dàng gục ngay trên bàn nhậu khi để bụng trống rỗng trước khi uống rượu bia.

Vì vậy, lấp đầy dạ dày là điều không thể thiếu trước khi nhậu nhẹt. Claudia T. Felty (phó giáo sư kiêm chuyên gia dinh dưỡng tại New York) khuyên, bạn nên tiêu thụ những loại thực phẩm giàu protein và chất béo. Chúng sẽ làm chậm quá trình hấp thụ rượu của cơ thể. Rau củ, ngũ cốc hay các loại hạt là lựa chọn lý tưởng cho những người không muốn say bí tỉ sau tiệc rượu.

Uống nhiều nước

Ngay cả khi nạp đầy bụng bằng nhiều loại thực phẩm, bạn vẫn cần bổ sung nước trước khi uống rượu.

Việc xen kẽ uống rượu với nước lọc sẽ tránh say và những dư vị khó chịu còn sót lại sau khi dùng thức uống có cồn nồng độ cao. Emmanuel Abraham, nhà nghiên cứu y sinh tại Bệnh viện Bumrungrad International (Bangkok, Thái Lan) cho biết, nếu chúng có màu vàng đậm hơn so với màu nước chanh thì nồng độ H2O trong cơ thể bạn đang giảm.

Say rượu chủ yếu là do cơ thể bị mất nước. Khi đó, bạn có cảm giác khát nước, buồn ngủ và thậm chí choáng váng đầu óc. Ngoài ra, để biết bản thân có cần bổ sung nước hay không, bạn hãy kiểm tra nước tiểu. Giữa mỗi lần cụng ly, bạn nên tranh thủ uống kha khá nước để cơ thể không bị háo, ảnh hưởng đến sức khỏe cả dịp Tết

Uống chậm, uống ít mỗi lần nâng ly

Theo Health, trung bình cơ thể bạn cần khoảng 1 giờ để "tiêu hóa" hết 30ml thức uống có cồn. Do đó, nếu càng uống nhanh thì cơ thể bạn càng mất khả năng chống lại sự tấn công nguy hiểm của đồ uống có cồn.

Nếu duy trì uống chậm, uống ít qua mỗi lần nâng ly thì ngay cả với trường hợp có tửu lượng kém, bạn cũng khó có thể bị say rượu.

5 phút sau khi uống, chất ethanol trong rượu bắt đầu xâm nhập vào các mạch máu. 30-120 phút tiếp theo là khoảng thời gian ethanol tiếp tục lan truyền đến các bộ phận khác trong cơ thể. Đây cũng là thời điểm để chất cồn "ngấm" vào não và bạn sẽ có cảm giác bị say rượu.

Nếu duy trì uống chậm, uống ít qua mỗi lần nâng ly thì ngay cả với trường hợp có tửu lượng kém, bạn cũng khó có thể bị say rượu.

Khi uống cần tăng cường những món ăn như nộm, củ quả luộc… có tính giải rượu

Theo lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền, Hội Đông y Việt Nam), nếu bắt buộc phải uống rượu thì khi vào tiệc, mọi người cần ăn kèm các món ăn có tính giải rượu như nộm, củ quả luộc, dưa chuột, cà rốt. Sau khi uống rượu có cảm giác choáng váng thì nên ăn thêm các loại cháo có tác dụng giải rượu rất tốt như cháo đỗ xanh, đỗ đen, đỗ đỏ.

Ngoài ra các loại thức uống như nước dưa hấu, nước chanh, lê, dứa đều khiến người say rượu dễ chịu hơn. Đây là những bí quyết chống say rượu bia cực tốt, ai cũng nên dắt túi.