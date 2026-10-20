Chồng ôm vợ quá mạnh làm gãy 5 xương sườn

Sau cái ôm nồng nhiệt của chồng, người vợ gục xuống vì đau và không thể đứng dậy, kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy 5 chiếc xương sườn bị gãy.

Sự việc xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 15/10. Khi đang âu yếm nhau, người chồng dành cho vợ một cái ôm nồng nhiệt và nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Ngay sau đó, người vợ vùng vẫy để thoát ra rồi ngồi thụp xuống đất, không thể đứng lên nổi, trông vô cùng đau đớn.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện xác nhận cô bị gãy 5 chiếc xương sườn.

Người vợ gục xuống đau đớn sau cái ôm của chồng.

Sau khi thông tin này được chia sẻ, nhiều cư dân mạng bình luận bày tỏ sự nghi ngờ: “Anh ấy đã dùng bao nhiêu sức lực vậy?”, “Anh ấy có sức mạnh siêu nhân à?”, “Trông cô ấy vẫn bình thường mà, sao lại có thể bị gãy xương được?”, “Đây đúng là ‘nỗi đau của tình yêu’ rồi”, “Cô ấy nên bổ sung canxi đi, cơ thể mỏng manh quá”, “Người phụ nữ này nên đi kiểm tra mật độ xương, rõ ràng là cô ấy bị loãng xương nghiêm trọng”...

Về phía người chồng, anh cho biết mình chỉ muốn ôm vợ để bày tỏ tình cảm, hoàn toàn không ngờ cái ôm lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Anh cảm thấy vô cùng hối hận và khẳng định mình không hề cố ý. Anh cho biết thêm rằng cô anh thường xuyên ăn chế độ giảm cân, chỉ nặng khoảng 45kg và có thói quen uống cà phê mỗi ngày.

Các bác sỹ điều trị cho người vợ nhận định, tình trạng gãy xương của cô có liên quan đến bệnh loãng xương. Các xương sườn từ số 5 đến số 8 trên cơ thể người có độ cong lớn hơn và khả năng chịu lực kém hơn. Nếu có ngoại lực mạnh tác động đột ngột, những chiếc xương này dễ bị gãy hơn.

Đặc biệt, ở người cao tuổi, nguy cơ gãy xương do các tác động như vậy càng cao do tình trạng mất xương và loãng xương.

Các bác sỹ cũng lưu ý rằng không nhất thiết phải hoàn toàn tránh ôm nhau trong các tương tác thường ngày. Tuy nhiên, đối với người trung niên, người cao tuổi và những người bị loãng xương, cần tránh các hành động nâng người hoặc ôm đột ngột.

Nếu cần hỗ trợ để đứng dậy, các thao tác phải được thực hiện chậm rãi, chắc chắn và đảm bảo có điểm tựa theo trục cơ thể. Hãy dùng cả hai tay đỡ lấy cơ thể từ phía dưới nách hoặc eo, tránh tạo áp lực trực tiếp lên vùng ngực để ngăn ngừa các chấn thương ngoài ý muốn.